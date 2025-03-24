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現代汽車宣布對美追加投資210億美元 加碼買天然氣

中央社華盛頓24日專電
韓國現代汽車將對美國追加投資210億美元，並會建造全新鋼鐵廠，預計每年生產逾270萬公噸鋼鐵。圖為川普(中)今天下午與現代汽車集團會長鄭義宣(左)等人一起在白宮宣布這項消息。美聯社
韓國現代汽車將對美國追加投資210億美元，並會建造全新鋼鐵廠，預計每年生產逾270萬公噸鋼鐵。圖為川普(中)今天下午與現代汽車集團會長鄭義宣(左)等人一起在白宮宣布這項消息。美聯社

美國總統川普今天宣布，韓國現代汽車將對美國追加投資210億美元，並會建造全新鋼鐵廠，預計每年生產逾270萬公噸鋼鐵。現代汽車集團會長鄭義宣另提到，將購買美國液化天然氣力挺當地能源業。

比照台積電宣布對美擴大投資模式，川普今天下午與鄭義宣等人一起在白宮宣布這項消息。

川普指出，現代汽車未來幾年將在美國追加投資210億美元，而在路易斯安納州的新鋼鐵廠是其中一環，這座鋼鐵廠將為美國鋼鐵工人創造逾千個工作崗位，隨後還會進行大規模擴展。

他還說，現代汽車也將大規模增加其在喬治亞州的汽車製造業務。

川普強調，現代汽車最新投資案清楚表明關稅作用強大，現代會在美國生產鋼鐵並製造汽車，因此他們將不需付任何關稅，「只要在美國製造產品，就沒有關稅」，這也是許多公司選擇來美國的原因。全球最大的晶片製造商來自台灣，也對美投資2000億美元。

鄭義宣隨後發言時，先回顧現代汽車於1986年進入美國市場，「從那時起，我們已經投資了超過200億美元」，並在全美50個州提供超過57萬個工作機會。

他表示，現代汽車未來4年內會對美追加投資210億美元，這將為美國更自主且安全的汽車供應鏈奠定基礎。此外，現代汽車集團會購買價值30億美元的美國液化天然氣。

鄭義宣更說，這一切將加速現代汽車於美國供應鏈的在地化，擴大公司的業務運作範圍。

財經媒體CNBC指出，韓國是美國的貿易逆差國家之一。川普本月初才點名韓國對美國產品徵收高關稅，聲稱韓國對美國產品的平均關稅竟是美國對韓國的4倍之多。

韓國政府則表示，美韓已簽署自由貿易協定，截至2024年，韓國對美國進口產品的實際關稅稅率僅為0.79%。

關稅 川普 供應鏈

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