我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州議會掛醜肖像？川普發飆：刻意扭曲 寧可不要

研究：大肚腩不只是體重增加 可能也是大腦老化跡象

科州議會掛醜肖像？川普發飆：刻意扭曲 寧可不要

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科州州議會裡懸掛的肖像引發川普總統不滿。（讀者提供）
科州州議會裡懸掛的肖像引發川普總統不滿。（讀者提供）

時代雜誌(TIME)24日報導，並不是每一州州議會都有歷任總統肖像收藏，科羅拉多州則擁有完整系列，只不過川普總統對於陳列於科州州議會裡的肖像並不滿意。川普表示，已經聯繫民主黨籍科州州長波利斯(Jared Polis)，要求撤下肖像。

川普23日晚間在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「沒人喜歡自己的醜照片或畫像，科羅拉多州州州長掛在科州議會大廈的歷任總統肖像，「刻意扭曲(purposefully distorted)的地步連我都不曾看過」。

川普在發文中說：「我寧可不要掛這幅肖像。」

川普表示，聽到很多科州民眾抱怨這幅肖像，「大家都覺得生氣」。他表示，已經聯繫波利斯，要求撤下肖像，波利斯「應該感到慚愧」。

科州地方媒體9News表示，州長發言人說，波利斯對於川普的要求感到意外，因為肖像是「藝術作品」(artwork)。

報導指出，川普肖像並不是波利斯指示完成，掛在州議會已經很多年。

科州州議會陳列肖像的創作，經費來自草根組織「科羅拉多文化公民」(Colorado Citizens for Culture)收受的私人捐款。川普第一任執政期間，「科羅拉多文化公民」發動目標1萬元的募款活動要為川普繪畫肖像，但協會主席塞勒爾(Jay Seller)在2018年時坦承，活動推出後根本沒有獲得任何捐款。

2023年7月，原本保留給川普肖像的畫架位置，被擺上俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)肖像，自由派組織「進步現在」(ProgressNow)成員把普亭肖像偷偷帶進州議會，幫忙開門的民主黨籍議會助理馬奇(Katie March)後來遭到懲處，取消安全許可。

這起事件獲得國內外媒體報導，共和黨陣營憤憤不平。當時的共和黨籍科州參議會議長葛蘭瑟姆(Kevin Grantham)發起目標1萬元的GoFundMe網路募款要為川普繪畫肖像，活動推出僅32小時便達標。

2019年8月，川普肖像在科州州議會亮相。葛蘭瑟姆在揭幕儀式上說，群眾募資對走民粹主義路線的川普來說非常恰當。畫像出自英國出生、現居科州的藝術家莎拉‧柏德曼(Sarah A. Boardman)之手，州議會展示的歐巴馬肖像也是她的作品。

她說，肖像是根據州議會大廈諮詢委員會(Capitol Building Advisory Committee)投票並核准的照片繪畫完成。

科州州議會裡掛了歷任總統的肖像。（讀者提供）
科州州議會裡掛了歷任總統的肖像。（讀者提供）

川普 普亭 民主黨

上一則

類石油制裁？川普預告4/2起對委內瑞拉出狠招 油價拉升

延伸閱讀

類石油制裁？川普預告4/2起對委內瑞拉出狠招 油價拉升

類石油制裁？川普預告4/2起對委內瑞拉出狠招 油價拉升
WSJ：川普4/2擬不宣布汽車、晶片等特定產業關稅

WSJ：川普4/2擬不宣布汽車、晶片等特定產業關稅
川普擬擴大審查綠卡申請者社媒帳號 挨批扼殺言論自由

川普擬擴大審查綠卡申請者社媒帳號 挨批扼殺言論自由
美股早盤／川普對等關稅可能留有餘地 道指勁漲477點

美股早盤／川普對等關稅可能留有餘地 道指勁漲477點

熱門新聞

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

2025-03-21 08:47
（美聯社）

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

2025-03-20 12:12
美國學者認為，如果美國因為台灣，與中國開戰，美國必須評估到俄羅斯、北韓和伊朗藉機在區域發動衝突的可能性。圖為美軍米利厄斯號巡航南海地區。(美聯社)

美中若因台海開戰 美學者：恐陷同時打4場戰爭困境

2025-03-20 21:17
前任美國駐智利大使米漢(Bernadette Meehan)。路透

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

2025-03-18 08:54

超人氣

更多 >
Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃

Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃
老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」

老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵
只能拿來沾牛肉？ A1牛排醬常遭誤解的7件事

只能拿來沾牛肉？ A1牛排醬常遭誤解的7件事
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做