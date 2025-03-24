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甚於關稅的貿易災難 美國就靠港中製船收費開公聽會

編譯劉忠勇／綜合外電
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據USTR統計，中國目前按總噸位計算，占全球貨櫃輪製造逾半，1999年僅為5%。（路透）
據USTR統計，中國目前按總噸位計算，占全球貨櫃輪製造逾半，1999年僅為5%。（路透）

美國貿易代表署（USTR）周一起在華府舉行為期兩天的公聽會，就對停靠美國港口的中國製船隻收取附加費聽取各方意見。

相關供應鏈業者和商業團體都將出席，舉凡黃豆農民、航運業者甚至中國造船業都將出席。業界已表示憂心，認為這項提案對全球貿易殺傷力之大，甚至將超過川普關稅措施。

USTR提出的新措施，用意在於抑制中國在造船、物流和航運業的主導地位。據USTR統計，中國目前按總噸位計算，占全球貨櫃輪製造逾半，1999年僅為5%。相較之下，美國造船業去年僅占全球0.01%，USTR希望藉此提案重振長年沉寂的美國商船建造業。

全美零售聯合會供應鏈和關務政策副總裁高德（Jonathan Gold）說：「業界認為這方面的威脅更勝關稅，因為這會直接衝擊供應鏈。船東已表示，不僅會轉嫁成本，還會撤出部分航線，像奧克蘭、查爾斯頓、德拉瓦、費城等中小型港口都會受到波及。」

業者指出，若目的是重振美國造船業，這提案根本行不通，反而可能重創美國經濟。他們警告，這將使美國商品在國際上更昂貴、貿易轉往加墨等國、加劇美國主要港口壅塞，並推高全球運費和國內通膨。

海運業資深人士、也是貨櫃運輸史作者的麥考恩（John McCown）痛批：「如果你想用大錘砸碎全球貿易，就用這種做法。整體來看，這無異於一場貿易災難。」

這項USTR調查是拜登政府去年應五大工會請求所啟動的，調查報告在川普1月就任前幾天出爐。結論指出，中國試圖主導全球海運產業，並交由新政府來決定如何回應。

按USTR於2月21日發布初步提案，徵收附加費及額外出口條件，目的是「藉此施壓，迫使中國停止試圖主導相關產業」。依照規畫，船公司將依旗下船隊中國製船舶的比例，以及現有向中國造船廠訂購的船隻數量，套用特定計算公式檢課以「罰金」。

Clarksons估算，若船隻為中國製、由中國營運商經營，同時還有新船向中國訂購，單次靠港的費用最高可達350萬美元。

Clarksons估計，若落實提案，去年進入美國港口的貨櫃輪中，約83%將會被課罰金，汽車運輸船約有1/3、原油油輪也有近1/3受到影響。

根據提案，未來幾年內，部分美國產品——包括農產品、化學品、能源和消費性商品——須改由掛美國旗、由美籍船員操作、在美國建造的船舶運輸。

多家航運業者表示，他們樂意採購或租用美國製商船，但美國造船廠產能要滿足需求恐怕需時數十年，目前美籍海員也早已短缺。同時，這些靠港費用將懲罰業者過去對中國製船舶的投資。

部分業界高層認為，考量該提案對全球貿易的衝擊，最終內容可能會被大幅調整，包括費用與出口要求都有可能修改。

船公司若想擴大船隊又想避開懲罰，將進退兩難。船舶經紀人指出，南韓與日本船廠目前產能已滿，新船訂單最快也要等到2028年才能交貨。但在全球船隊老化的情況下，若無法添購新船，意味只能繼續使用狀況逐漸惡化的老船。

供應鏈 川普 關稅

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