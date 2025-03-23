川普貿易政策新趨勢：回歸在地化、高價值生產企業將受青睞

在川普主政下，去全球化已成為新顯學，回歸在地化及高價值生產的製造業，將受到投資人青睞。（路透）

儘管總統川普 的貿易政策被經濟學家與分析師形容為介於愚蠢和混亂之間，但巴隆金融周刊（Barron's）分析，若斷然全盤否定，反而可能錯失一些能帶來投資機會的重大潛在趨勢，回歸在地化、高價值生產的製造業將受到市場青睞 。

曾在18、19世紀流行，築基於保護主義和在地化製造的重商主義，正在度凌駕於數十年來鼓吹自由貿易和低成本製造優點的正統經濟學理論之上。

美國2000年約有1,700萬名製造業工人，如今製造業勞工降至不到1,300萬。在中國2000年12月加入世界貿易組織（WTO）時，中國的全球製造業占比約為10%，美國占約25%。如今，中國占比已接近30%，美國則已降至15%。

除了就業品質，對中國的過度依賴也是美國重新思考製造業的原因之一。川普第一任期的商務部長羅斯（Wilbur Ross）說，「全球化完全過頭了」。過去幾十年來，全球企業執行長都在追求降低勞動成本，現在正尋求將供應鏈脆弱性減至最低。

投資管理公司GMO新興市場股票主管狄維查說，在川普去年11月二度入主白宮 之前，新冠肺炎已將「近岸外包」和「雙重產能供應」等名詞帶進製造業，但「低階製造業…算了吧。要回流應該是智慧財產權和高資本支出。」回歸在地化、高價值生產，有利於建造工廠、發電廠和提供工廠運作自動化技術的企業。

川普提高關稅 不利於依賴外國勞動力的公司，從去年11月5日美國大選至上周五為止，Nike股價已跌掉13%；汽車業也將因加拿大和墨西哥產品可能被徵收25%關稅而陷入動盪。但一些產業受創可能不足以讓川普政府做出重大轉變，因為去全球化正在成為新顯學。