我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他回擊：反川小報

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

川普貿易政策新趨勢：回歸在地化、高價值生產企業將受青睞

編譯林聰毅／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在川普主政下，去全球化已成為新顯學，回歸在地化及高價值生產的製造業，將受到投資人青睞。（路透）
在川普主政下，去全球化已成為新顯學，回歸在地化及高價值生產的製造業，將受到投資人青睞。（路透）

儘管總統川普的貿易政策被經濟學家與分析師形容為介於愚蠢和混亂之間，但巴隆金融周刊（Barron's）分析，若斷然全盤否定，反而可能錯失一些能帶來投資機會的重大潛在趨勢，回歸在地化、高價值生產的製造業將受到市場青睞 。

曾在18、19世紀流行，築基於保護主義和在地化製造的重商主義，正在度凌駕於數十年來鼓吹自由貿易和低成本製造優點的正統經濟學理論之上。

美國2000年約有1,700萬名製造業工人，如今製造業勞工降至不到1,300萬。在中國2000年12月加入世界貿易組織（WTO）時，中國的全球製造業占比約為10%，美國占約25%。如今，中國占比已接近30%，美國則已降至15%。

除了就業品質，對中國的過度依賴也是美國重新思考製造業的原因之一。川普第一任期的商務部長羅斯（Wilbur Ross）說，「全球化完全過頭了」。過去幾十年來，全球企業執行長都在追求降低勞動成本，現在正尋求將供應鏈脆弱性減至最低。

投資管理公司GMO新興市場股票主管狄維查說，在川普去年11月二度入主白宮之前，新冠肺炎已將「近岸外包」和「雙重產能供應」等名詞帶進製造業，但「低階製造業…算了吧。要回流應該是智慧財產權和高資本支出。」回歸在地化、高價值生產，有利於建造工廠、發電廠和提供工廠運作自動化技術的企業。

川普提高關稅不利於依賴外國勞動力的公司，從去年11月5日美國大選至上周五為止，Nike股價已跌掉13%；汽車業也將因加拿大和墨西哥產品可能被徵收25%關稅而陷入動盪。但一些產業受創可能不足以讓川普政府做出重大轉變，因為去全球化正在成為新顯學。

川普 關稅 白宮

上一則

CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報

下一則

美中貿易對話本周啟動 川普：將和習近平談關稅

延伸閱讀

聯邦法官擋下跨性別從軍禁令 赫塞斯痛批越權

聯邦法官擋下跨性別從軍禁令 赫塞斯痛批越權
紐約市教育局回應川普行政令「政策不變」 華人家長不贊同

紐約市教育局回應川普行政令「政策不變」 華人家長不贊同
川普將在「解放日」宣布對等關稅 彭博：針對明確目標 且可能立即生效

川普將在「解放日」宣布對等關稅 彭博：針對明確目標 且可能立即生效
沒有其他人能助俄烏調停 川普自認和俄烏總統關係好：我將能阻止普亭

沒有其他人能助俄烏調停 川普自認和俄烏總統關係好：我將能阻止普亭

熱門新聞

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

2025-03-16 21:00
川普政府正在考量針對包括俄羅斯、北韓在內的多達43國家的旅行禁令，限制這些國家的公民獲得簽證來美。圖為國際旅客抵達華盛頓杜勒斯國際機場。(路透)

川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美

2025-03-16 02:30
260多名隸屬於黑幫的移民從美國載至薩爾瓦多監獄。(擷自X@nayibbukele)

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

2025-03-16 15:12
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

2025-03-21 08:47

超人氣

更多 >
成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首

成績最優異的5大星座：它「學術無所不能」高居榜首
女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了

女子登機箱尺寸符合規定卻被多收費用 荒謬原因讓她氣壞了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
「全台最美魚市場」停業後重新開幕 全新風格引人潮

「全台最美魚市場」停業後重新開幕 全新風格引人潮