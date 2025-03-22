路透：FBI砍國內恐怖主義追蹤工具 恐削弱打擊右翼能力

聯邦調查局。(美聯社)

路透報導，美國聯邦調查局（FBI ）已減少專辦國內恐怖主義的人力，並廢除相關調查使用的1項追蹤工具，這恐削弱美國執法部門打擊白人至上 主義者和反政府極端人士的能力。

報導引述5名聽取過相關簡報的消息人士指出，FBI高層最近將國內恐怖主義行動部門（Domestic Terrorism Operations Section）的一些幹員和情報分析師調走。這個部門支援FBI的55個地方支局調查工作及提供美國國內恐怖主義威脅的資訊。

2名知情人士表示，上述部門約有16人調動。若編制人員補齊，這個部門應該要有數百名員工。另1名消息人士透露，FBI高層曾討論將部門完全解散，但目前尚未宣布最終決定。

其中2名消息人士說，FBI還停止了將與國內恐怖主義有關的調查附上標籤，而這個動作原本是協助FBI認出犯罪趨勢及追蹤全美各地相關調查的重要工具。

報導指出，近幾年FBI對美國國內恐怖主義的調查大多與右翼意識形態激起的暴力有關，而新任局長巴特爾（Kash Patel）之前對這類做法多所批評。

消息人士說，上述調整行動顯示，FBI在巴特爾領導下，對於國內恐怖主義調查的優先程度降低。

其中一些消息人士表示，FBI若要監控白人至上主義者和民兵團體構成的威脅，這些變動將削弱其相關能力，並可能影響美國執法部門阻斷攻擊陰謀的能力。

美國官員近年來已一再警告，美國面臨的最重大安全威脅，有些來自國內的暴力極端分子。

FBI面對路透社詢問有關變動時並未直接回答，而是表示其致力於「保護美國免於許多威脅，包括恐怖主義、暴力犯罪 、販毒和網路攻擊」，還說「我們的一切工作都聚焦在每日提供國人更安全的環境」。