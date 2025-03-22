我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王鼎鈞：故鄉是我的初戀，紐約是我的婚姻

新墨西哥槍擊至少3死15傷 多嫌在逃 現場約60彈殼

路透：FBI砍國內恐怖主義追蹤工具 恐削弱打擊右翼能力

中央社華盛頓22日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦調查局。(美聯社)
聯邦調查局。(美聯社)

路透報導，美國聯邦調查局（FBI）已減少專辦國內恐怖主義的人力，並廢除相關調查使用的1項追蹤工具，這恐削弱美國執法部門打擊白人至上主義者和反政府極端人士的能力。

報導引述5名聽取過相關簡報的消息人士指出，FBI高層最近將國內恐怖主義行動部門（Domestic Terrorism Operations Section）的一些幹員和情報分析師調走。這個部門支援FBI的55個地方支局調查工作及提供美國國內恐怖主義威脅的資訊。

2名知情人士表示，上述部門約有16人調動。若編制人員補齊，這個部門應該要有數百名員工。另1名消息人士透露，FBI高層曾討論將部門完全解散，但目前尚未宣布最終決定。

其中2名消息人士說，FBI還停止了將與國內恐怖主義有關的調查附上標籤，而這個動作原本是協助FBI認出犯罪趨勢及追蹤全美各地相關調查的重要工具。

報導指出，近幾年FBI對美國國內恐怖主義的調查大多與右翼意識形態激起的暴力有關，而新任局長巴特爾（Kash Patel）之前對這類做法多所批評。

消息人士說，上述調整行動顯示，FBI在巴特爾領導下，對於國內恐怖主義調查的優先程度降低。

其中一些消息人士表示，FBI若要監控白人至上主義者和民兵團體構成的威脅，這些變動將削弱其相關能力，並可能影響美國執法部門阻斷攻擊陰謀的能力。

美國官員近年來已一再警告，美國面臨的最重大安全威脅，有些來自國內的暴力極端分子。

FBI面對路透社詢問有關變動時並未直接回答，而是表示其致力於「保護美國免於許多威脅，包括恐怖主義、暴力犯罪、販毒和網路攻擊」，還說「我們的一切工作都聚焦在每日提供國人更安全的環境」。

FBI 白人至上 暴力犯罪

上一則

「不是馬斯克的僕人」聯邦公務員曝自保手段 向媒體洩密

延伸閱讀

詐騙雷德蘭長者 歹徒假冒FBI幹員二次取款被逮

詐騙雷德蘭長者 歹徒假冒FBI幹員二次取款被逮
十大通緝要犯2個月3人落網 FBI：川普嚴打暴力犯罪 才有此成果

十大通緝要犯2個月3人落網 FBI：川普嚴打暴力犯罪 才有此成果
FBI十大通緝要犯兩月內落網3人 局長巴特爾：絕非偶然

FBI十大通緝要犯兩月內落網3人 局長巴特爾：絕非偶然
DeepSeek破解率100% R1上市2天就被破解 衍生效應曝光

DeepSeek破解率100% R1上市2天就被破解 衍生效應曝光

熱門新聞

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

2025-03-16 21:00
川普政府正在考量針對包括俄羅斯、北韓在內的多達43國家的旅行禁令，限制這些國家的公民獲得簽證來美。圖為國際旅客抵達華盛頓杜勒斯國際機場。(路透)

川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美

2025-03-16 02:30
260多名隸屬於黑幫的移民從美國載至薩爾瓦多監獄。(擷自X@nayibbukele)

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

2025-03-16 15:12
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

2025-03-21 08:47

超人氣

更多 >
好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大

好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大
川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國
立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」
寵物被拒帶上機 她竟在機場廁所溺死小狗棄屍

寵物被拒帶上機 她竟在機場廁所溺死小狗棄屍
會賺錢但不會理財 美國人常犯的四大金錢錯誤

會賺錢但不會理財 美國人常犯的四大金錢錯誤