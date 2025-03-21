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教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

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教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

記者顏伶如／即時報導
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近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

川普總統20日簽署廢除教育部的行政命令，並說為了如此行動「已經等了45年」，全國近4300萬民眾背負聯邦學貸由教育部主管，借款人是否受到影響引起注意。今日美國報(USA Today)報導，專家指出，聯邦學貸未來將移交其他單位負責，借款人幾乎不會感受到出現改變。無黨派機構國會研究處(Congressional Research Service)統計顯示，美國成年人當中平均每6人就有1人申請聯邦學貸。

華府自由派智庫卡托經濟自由研究所(Cato Institute for Economic Freedom)研究員基爾廉(Andrew Gillen)日前受訪時指出，對於絕大多數學貸借款人而言，並不會感受到教育部廢除的改變，至於「免費申請聯邦學生援助表」(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)與償還學貸的支票寄到何處，可能有所調整。

教育部長麥克曼(Linda McMahon)本月稍早接受NewsNation新聞網站訪問時說，學貸、裴爾助學金(Pell grants)等聯邦補助，「交給其他部會掌理才更理想」。

她表示，川普總統知道廢除教育部必須有國會配合。她說：「我的任務就是說服國會，讓國會了解我們正在採取的措施，符合孩子的最佳利益。」

川普20日簽署行政命令之前表示，教育部目前負責的裴爾助學金、初等和中等教育法(Elementary and Secondary Education Act，ESEA)第一章(Title I)低收入學校補助、特殊需求學生(special needs students)計畫等都將獲得保留，只是分配其他部會接手。

川普6日在白宮對媒體說，未來學貸將改由財政部、商務部、小型企業署(Small Business Administration，SBA)管轄，小型企業署署長凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)已表示贊同。

基爾廉指出，改由財政部掌理聯邦學貸事務，可望出現無縫接軌的交接。他表示，學貸償還計畫裡涉及許多借款人的收入核對，這些資料財政部本來就已掌握，財政部的組織架構也有能力應付數以百萬計的借款人。

他說：「對財政部來說，新增4000多萬借款人的業務，並不會非常唐突。」

今日美國報報導，借款人權益雖不受主管機關改變影響，但學貸申請審核可能出現耽誤，系統也可能隨著帳戶轉移而發生較多錯誤。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

學貸 教育部 財政部

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