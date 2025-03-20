共和黨提案禁給簽證 中國學生批是「新排華法案」

中國留美學生占留學生總數四分之一，數目相當龐大。美國政府和國會對中國留學生都將加嚴審查，恐影響未來留美之路。圖為在北京的學生在美國大使館外排隊申請簽證。（美聯社）

中國學生與亞裔學者團體抨擊共和黨議員14日提出的「阻止中共 簽證法」(Stop CCP VISAs Act)，指其形同「新排華法案」(new Chinese Exclusion Act)。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，六位共和黨國會眾議員14日提出「制止中共刺密以維護學術智財保障法」(Stop Chinese Communist Prying by Vindicating Intellectual Safeguards in Academia Act)，簡稱「阻止中共簽證法」(Stop CCP VISAs Act)，禁止中國公民獲得來美研習或交換訪問的學生簽證 。

該項法案稱基於國家安全考量，指持有學生簽證者曾試圖為中國共產黨執行諜報活動。

不過，接受NBC記者採訪的中國留學生 表示，他們來美是為了追求更開闊的學術自由，形容該法案為「新排華法案」。

最近從華府一所大學畢業的匿名中國女生表示，「我認為這是公然的種族主義和仇外心理，我們不是間諜，我們是想要接受更優質教育的學生。」

西維吉尼亞州新科國會眾議員摩爾(Riley Moore)在學生和宣導團體的批評聲浪中，強調這項立法的重要性，他透過電郵告訴NBC，「我永遠不會為捍衛美國的重要國家利益，對抗我們最大的地緣政治敵人而道歉」。

報導指出，「阻止中共簽證法」面臨廣泛反彈，不太可能通過，但學生表明這項法案加劇他們對自己在美國人身安全的疑慮。

中國大使館發言人劉鵬宇表示，美國長期以來「壓制和迫害」持有合法有效證件和簽證的中國留學生，中方「堅決反對」這種做法；劉鵬宇引述中國國家主席習近平2023年的發言表示，「中美關係的希望在人民，基礎在民間，未來在青年」。

普林斯頓大學負責公關事務的助理副校長霍奇基斯(Michael Hotchkiss)表示，該校的戴維斯國際中心(Davis International Center)協助提供國際學生各項指導和資料，每位學生都配有一名顧問，重申「普林斯頓支持並維護國際學生的權利」。

這項法案面臨「亞裔美國學者論壇」(Asian American Scholar Forum，AASF)等亞裔美國人組織的廣泛反對，其中許多國際學者來自政治動蕩、權利或機會受限的國家。

AASF表示，此法將損害學者的人才管道，傷害美國在科學和創新方面的領導地位。

AASF執行總監草川(Gisela Perez Kusakawa)說：「我們不能切斷這個人才管道，否則違背美國作為全球創新與新發現領導者的理想。」