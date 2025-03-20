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甘迺迪檔案公開洩數百人社安號碼 白宮急補救

記者張聲肇／即時報導
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川普政府突然公開甘迺迪遇刺檔案，也「不慎」洩露了數百人的社安號碼等個資，國安單位不得不連夜補救。(美聯社)
川普政府突然公開甘迺迪遇刺檔案，也「不慎」洩露了數百人的社安號碼等個資，國安單位不得不連夜補救。(美聯社)

川普政府突然公開甘迺迪遇刺檔案，也「不慎」洩露了數百人的社安號碼；白宮20日承認在6萬4000多頁文件公開後，才發現不少國會助理、情報研究員甚至某大使的社安號碼居然都沒塗掉，19日晚上趕緊補救。

紐約時報引述白宮高階官員說，政府已指示社安局對這些受到影響的人，補發新的社安號碼，以減少可能造成的損害，並免費監控「受害人」信用卡等金融交易工具是否遭不當使用。

通常政府在公布機密文件時，會先把有關人員的社安號碼、地址等個人資訊遮掉。從記者口中獲知自己1977年檔案個資遭洩漏的71歲前政府合約承包商哈尼吉(William A. Harnage)說，這簡直是「刑事犯罪」。

批評川普不遺餘力的國安律師札懿德(Mark S. Zaid)贊成公布甘迺迪遭暗殺的相關檔案，但指出個資外洩，可能構成違反聯邦隱私法的罪行，只是受害人可否提告政府求償，還要看有關細節，例如資料儲存系統，是否對被告不利。

他說，再怎麼說，社安號碼是美國政府最必須保護的資料，竟然被洩漏出去，實在「太過分」。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)說，川普總統兌現了他的競選諾言，做到「最大透明度」，不料公布的檔案含不少人的個資，國家檔案館和社安局已緊急處理。

川普17日宣布在24小時內公布甘迺迪檔案，國安團隊在驚愕之餘，匆忙展開作業，結果忙中有錯。18日傍晚，國安高官仍在評估，公開的內容，會不會衝擊國家安全。他們也知道，不塗掉「敏感」資訊，照檔案原樣公布的話，難免會有個資外洩之虞。

國家情報總監加巴德主張公布檔案的原貌，因為「總統開啟了最大透明度的時代。他說到做到。」

最大透明的結果是，川普鐵粉如迪吉諾瓦(Joseph diGenova， 80歲)律師的個資也遭曝光，氣得他直嚷川普政府「小學一年級水準、連最基本的安全規則」都守不住。

川普 白宮 個資外洩

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