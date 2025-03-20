十多名支持川普與馬斯克的網紅成為「惡作劇報警」目標

科技富豪馬斯克和川普總統。路透

有線電視新聞網(CNN)20日報導，過去兩周裡，至少十多名支持川普 總統、科技富豪馬斯克 的知名保守派網紅，成了「惡作劇報警」(swatting)受害者。在社群網站X擁有17萬餘追蹤粉絲、YouTube頻道有14萬訂戶的網紅陶登(Larry Taunton)便是一例，阿拉巴馬州住家周日凌晨1時有三名持槍警察企圖破門而入。

「惡作劇報警」指打電話謊報某處民宅有槍擊或重大刑案發生，警方根據報案民眾提供地址出動特種部隊前往搜查。遭到惡整的受害者被突如其來的警力嚇得人仰馬翻。

陶登回憶說，事發當時正在睡夢中，家裡飼養的德國牧羊犬猛然驚醒，耳朵豎起彷彿衛星天線。他在黑暗中拿著槍跟在小狗後面前往查看，在廚房看到持半自動步槍、身穿防彈衣的身影企圖開門。以為有人想對自己與妻子不利的陶登想著：「那人如果進門，我就直接開槍了。」

結果企圖破門的是三名警察，警方表示，接到報案電話聲稱屋裡有三名穿著連帽罩衫的男子正展開行刑式槍擊。

報導指出，過去兩周淪為「惡作劇報警」受害者的保守派網紅幾乎都公開支持川普，其中多人在X平台與川普核心幕僚或馬斯克(Elon Musk )長期互動，發文獲得馬斯克轉發或留言回覆。

「惡作劇報警」雖是玩笑手段卻可能鬧出人命，聯邦調查局(FBI)與國土安全部 均表示，已針對最近頻頻發生的事件展開調查。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)19日在X平台發文指出：「保守派新媒體網紅與家屬成為惡作劇報警捉弄對象，我們在川普總統領導下，絕對不會袖手旁觀。」

諾姆表示，國土安全部有辦法追查電話號碼與報案人位置，「我們會把這些懦夫揪出來」。她說：「這是對執法人員及無辜家庭的攻擊，我們將會法辦。」

聯邦調查局局長巴特爾(Kash Patel)上周在X平台發文表示，已針對「惡作劇報警」事件展開調查，將對惡作劇者究責，「絕不容忍」。

X帳號有19萬8000名追蹤粉絲、經常與馬斯克留言互動的保守派網紅范史沃爾(Mat Van Swol)，位於北卡羅來納州西部的住家也是周日凌晨1時30分遭到「惡作劇報警」捉弄。他的妻子開門後向警察大喊「我們三個孩子在樓上，別傷了孩子」，她也嚇得跌坐在地。