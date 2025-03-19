評論／國務院罵解放軍明目張膽 或許只是色厲內荏

中國解放軍在台海執行戰備警巡任務，翌日美國國務院批評中國行徑「明目張膽、不負責任」。圖為過去解放軍軍演畫面。圖／取材自中國軍網

美國國務院 對於中國解放軍 在台海執行戰備警巡任務，數十架次及艘次機艦跨台海中線演習，美國國務院隔了一天以回應台媒的形式，以極其嚴厲的詞彙批評中國行徑「明目張膽、不負責任」。

對照台灣總統賴清德先前發布十七條措施時，將中國定位為「境外敵對勢力」的舉動是否已改變台海現狀，國務院在回應本報詢問時則不置可否，沒做出一絲褒貶。魯比歐領導的國務院可謂清晰地展示了川普 政府的挺台姿態，甚至在言詞上比起拜登政府是有過之而無不及。

魯比歐的國務院在涉台議題上的第一個動作就是將網站上的「不支持台獨」表述刪除。如今又稱解放軍演習是明目張膽，魯比歐將過去參議員時代的鷹派立場繼續毫無保留地流露出來。

如果進一步說文解字，英文裡的這個brazen翻成中文，「明目張膽」還算是客氣了，它更貼近的翻法恐怕是「厚顏無恥」或「恬不知恥」。這種罵法確實十分罕見。

國務院何以這麼激烈呢？可能是中國外交部發言人毛寧在例行記者會解讀解放軍的戰備警巡演習行動時，直接就將矛頭對準國務院。毛寧說，美方近期修改美國務院網站所謂「美台關係」頁面和「事實清單」內容，刪除不支持「台獨」等重要表述，是美方蓄意推行「以台制華」、縱容支持「台獨」的又一惡劣例證。

她接著又說，中方有關軍事行動是對外部勢力執意縱容支持「台獨」行徑的堅決回應，對「台獨」分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。

毛寧既將演習的真正源頭指向美國，作為被射來的這枝箭瞄準的箭靶，國務院自然要維護自己的顏面。用一種罵街的方式唾罵回去，可能就成了國務院唯一選擇。

然而，這一種語言上的支持，恐有另一層真正的目的是掩護美軍在此處薄弱的部署狀態。它因此不但不會形成真正的反威懾作用，更凸顯美國此刻色厲內荏的現狀。

將全球的態勢作一番勘察就可瞭然於胸。川普正忙於結束俄烏戰爭，但他的方式是跟俄羅斯談判，並準備以犧牲烏克蘭當成代價。川普與普亭剛通完一次俄美關係史上最長的領導人通話，美國差不多就是依著克里姆林宮的版本按圖索驥地答應。

作為烏克蘭在東方的對照組，台灣的直觀感受是：一旦台海戰爭爆發，美國的最終選擇恐怕也是棄守台灣。

而同一時間，讓川普更煩心的是胡塞武裝。川普重返白宮後的第一次軍事行動，就是轟炸葉門。能讓一向以不發動戰爭自許的川普，毫不猶豫地發動這次轟炸，正顯示以色列的安全與美國在此處的戰略利益受到的威脅並沒有減緩。而胡塞武裝毫不示弱，就在解放軍在遠東實施戰備警巡的同一天，胡塞武裝對紅海的杜魯門號打擊群發動了三次襲擊。

杜魯門號一個月前在地中海才在深夜裡被一艘五萬噸的巴拿馬籍貨輪撞出數處凹洞，受創嚴重的它卻沒有返回美國進行大修，只是換了艦長後就匆匆通過蘇伊士運河繼續在紅海擔負護航任務，可以見出美國的航母艦隊捉襟見肘的窘境。

在東歐及中東的危急形勢未解除前，西太平洋正是美國絕不允許爆發另一場軍事衝突的一塊軟肋。美國國務院可能因此決定使用一些罕見、尖銳的外交詞令，試圖嚇退解放軍，或至少安撫台北的恐慌。

但這卻反襯了美國正在走向戰略收縮的歷史場景。與國務院刻意露出的凶相不同，川普又釋出習近平將訪美的訊息，還說要好好清掃華府以招待客人。國務院這一席對解放軍「厚顏無恥」的指責，有可能最後只成為一朵煙花。