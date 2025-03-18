我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國在美後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光 遭調查

普亭同意川普提議 俄烏將停止攻擊能源基礎設施30天

川普大砍國營媒體預算 前高官：中俄將趁虛而入

中央社華盛頓18日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為美國之音大樓外景。 （路透）
圖為美國之音大樓外景。 （路透）

美國川普政府上周強制美國之音等國營媒體逾千名新聞從業人員停職休假。川普首個任期內的高階官員批評，此舉將導致中國與俄羅斯趁虛而入，大肆散播反美宣傳和各種假消息。

法新社報導，川普（Donald Trump）14日下令刪減美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media，USAGM）近10億美元的預算，這是他大規模撙節聯邦開支的最新舉措。

川普首次執政期間曾任職美國國家安全會議（National Security Council）、目前擔任自由歐洲電台／自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）董事會主席的柯蒂斯（Lisa Curtis）說，關閉國營媒體之舉形同授人以柄。

柯蒂斯表示：「中國、俄羅斯與伊朗等國家正斥資數以億計美元，散播反美宣傳和假消息。在這種情況下，為何川普政府要自廢武功？」

USAGM旗下媒體包括華府在冷戰期間為對抗蘇聯宣傳而創立的自由歐洲電台／自由電台，以及為向中國、北韓等新聞自由受限國家提供報導而創建的自由亞洲電台（Radio Free Asia）。

川普下令大砍國營媒體預算後，中國官媒「環球時報」隨即聲稱「謊言工廠」美國之音（VOA）已經難以為繼。俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）也稱，所謂俄軍在烏克蘭首都基輔近郊布查市（Bucha）屠城的消息，是美國之音與自由歐洲電台炮製的「假新聞」。

川普 俄羅斯 伊朗

上一則

川普、普亭討論俄烏停火重要性 白宮簡報「下一步」

延伸閱讀

川普、普亭討論俄烏停火重要性 白宮簡報「下一步」

川普、普亭討論俄烏停火重要性 白宮簡報「下一步」
普亭同意川普提議 俄烏將停止攻擊能源基礎設施30天

普亭同意川普提議 俄烏將停止攻擊能源基礎設施30天
窗簾、雕像、壁飾都貼金 川普橢圓形辦公室變黃金展示間

窗簾、雕像、壁飾都貼金 川普橢圓形辦公室變黃金展示間
黎安友：川普若與習近平交易失敗 或願重拾保台立場

黎安友：川普若與習近平交易失敗 或願重拾保台立場

熱門新聞

傳川普政府考慮針對多達43個國家，實施新一輪旅遊禁令。(路透)

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

2025-03-14 23:20
美國中東特使威科夫和白宮發言人李維特6日在白宮西廂辦公室外與媒體交談。路透

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

2025-03-14 10:59
科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
美國副總統范斯（右）和妻子烏沙（左）2月11日在法國巴黎的艾麗榭宮合影。資料照片。歐新社

「你毀了這個地方」范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

2025-03-14 09:03
副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

2025-03-16 21:00
USPS下個月將裁員1萬人。（歐新社）

USPS下月裁員1萬人 會影響郵遞服務嗎？

2025-03-14 08:51

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」

退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
「討厭自己變老」12星座排行 金牛開始吃清淡、他把衰老當人生危機

「討厭自己變老」12星座排行 金牛開始吃清淡、他把衰老當人生危機
華人商戶支票遭竄改險失13萬 幸被銀行員工看破一可疑處

華人商戶支票遭竄改險失13萬 幸被銀行員工看破一可疑處