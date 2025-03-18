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川普和普亭開「雅爾達會議」專家評對台海有預示作用

編譯季晶晶／綜合外電
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美國總統川普（右）和俄羅斯總統普亭（左）將於周二透過電話討論，結束烏克蘭戰爭，誰能得到什麼。美聯社
美國總統川普（右）和俄羅斯總統普亭（左）將於周二透過電話討論，結束烏克蘭戰爭，誰能得到什麼。美聯社

美國和俄羅斯領導人將於18日（周二）討論，結束烏克蘭戰爭，誰能得到什麼。紐約時報報導，這場會議呼應1945年第二次世界大戰後雅爾達會議（由大國決定歐洲內部邊界）時刻。

川普16日（周日）晚間從佛羅里達州返回華府時，在空軍一號上與記者交談時說，他預定周二與普亭的電話通話，將集中在俄羅斯接受與烏克蘭停火，將保留哪些土地和資產。

白宮助理已經明確表示俄羅斯會保留克里米亞——此地剛好是1945年2月雅爾達會議舉辦地——並強烈暗示俄羅斯會得到它控制的幾乎所有領土。

儘管美方官員強調，他們會向烏克蘭和歐洲國家完整說明與俄羅斯的互動，但這通電話只有川普和普亭參加，想必有助理在旁聆聽。至於烏克蘭或歐洲大國是否會同意川普和普亭可能達成的任何共識，還不明朗。

川普小心翼翼沒有談太多他正在討論烏克蘭領土的哪些部分，也沒有過多透露他是否會試圖限制普亭的野心。預計俄羅斯將控制俄軍已經取得的土地，大約占烏克蘭的20%。烏克蘭總統澤倫斯基的助手上月表示，擔心川普還可能滿足普亭的其他願望，也許包括關鍵的敖德薩港。

川普的國安顧問瓦爾茲周末接受電視訪談表示，他預計與俄羅斯的會談將是務實的，他轉移任何有關俄羅斯是否因其侵略而得到回報的話題。他近幾周上電視表達的立場是，談判最重要的結果應該是結束殺戮。

他周日堅稱，停火是一帖藥，以結束「無休止的戰爭，實際上會在幾個月內失去數十萬人（性命）」。他還警告衝突可能「升級為第三次世界大戰」，與上個月川普對澤倫斯基講的話一樣。

他與其他川普助理隻字未提停火條件，表示與更大的任務相比，這些條件是次要的。

其他問題可能也會成為談判重點。法國和英國已提出在烏克蘭境內派兵，也許會與其他歐洲大國合作。但目前不清楚普亭是否同意派遣維和部隊。

另有跡象表明，川普準備向普亭做出讓步。美國司法部告訴歐洲官員，美國將退出一個調查哪些領導人（包括普亭在內）該對入侵烏克蘭負責的跨國組織。

美國政府也縮減了2022年在拜登時期成立、隸屬司法部的戰爭罪問責小組的工作，該小組旨在追究俄烏戰爭間所犯暴行的俄羅斯人責任。

紐時指出，現在的情況與歷史類比並不很精確，結束俄烏戰爭的談判與1945年時的情況有很多不同，當時納粹德國顯然很快就要落敗。

但根據塔夫茲大學國際政治學教授Monica Duffy Toft最近在《外交事務》雜誌的撰文，今天的地緣政治格局特別像第二次世界大戰結束時，因為大國正尋求與彼此談判出新的全球秩序，就像盟國領導人在雅爾達重繪世界地圖所做的事。

Toft受訪時表示，普亭想要「土地擴張」，顯然川普也想要，看他對格陵蘭、巴拿馬和加拿大的態度就知道了，「這些領導人認為要讓他們的國家再次偉大，這是必須要做的事。」

她還補充：「最大的問號在於中國。談判的結果——尤其是普亭是否因這場代價高昂的戰爭而得到回報——可能預示如果習近平決定要拿下臺灣，會發生什麼。」

普亭 川普 烏克蘭

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