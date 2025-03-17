烏克蘭女子獲人道假釋合法入境美國 如今面臨遣返

烏克蘭東南港口大城馬立波(Mariupol)。美聯社

華爾街日報(WSJ)17日報導，拜登政府任內獲得人道主義假釋(humanitarian parole)臨時身分合法入境的外籍人士，如今面臨川普 政府遣返 。2023年，烏克蘭東南港口大城馬立波(Mariupol)即將被俄羅斯軍隊包圍之前，烏克蘭女子卡特琳娜‧基里洛瓦(Kateryna Kyrylova)帶著背包與小狗逃出，申請人道假釋獲准，入美之後由德州聖安東尼奧(San Antonio)一對退休美軍夫妻收留，現在卻面臨遣返。

報導指出，川普總統一上台便取消前朝政府的人道主義假釋計畫，不再受理新案申請，但川普政府後來採取進一步行動，鎖定已經在計畫當中、獲得臨時身份的移民 ，做為遣返目標；移民參加人道主義假釋計畫時，配合美國政府填寫的詳細個資，現在反而讓個人曝露風險，變成移民機關用來鎖定調查甚至遣返的線索。

白宮發言人德賽(Kush Desai)表示，川普被賦予明確授權，把美國人民及美國擺在第一，川普的「首要且唯一」優先事項，就是美國公民福祉。

基里洛瓦說，現在正努力規畫備案(Plan B)，以防萬一。她說：「我冒生命危險，幸運逃脫，但我不覺得會有第二次好運。」

共和黨陣營指出，人道主義假釋計畫原本就不合法，基本上是在沒有國會同意之下，為移民制度大開方便之門。

主張限縮移民的「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)執行主任柯瑞科里恩(Mark Krikorian)比喻說：「這就好像主張免費發東西給所有人，以為如此一來就能終止竊盜。」

尼加拉瓜男子拉米瑞茲(Ervin Ramirez)發現若不加入獨裁統治的政黨就找不到工作，11歲兒子患罕見血液疾病，當地醫生束手無策。他說，從來不想偷渡到美國或任何國家，因為過於危險，得知拜登政府的人道主義假釋計畫後便提出申請，威斯康辛州一位退休數學老師願意擔任擔保人(sponsor)。

拉米瑞茲十年前在台灣就讀大學獲得數學學位，與威州數學老師建立情誼，原本想在瓜國當數學教授卻事與願違。拉米瑞茲父子抵達麥迪遜(Madison)後，兒子接受密集治療之後病情好轉，拉米瑞茲去年秋天找到高中數學老師的工作。然而，若被遣返回國，拉米瑞茲將放棄夢寐以求的職業，兒子則被迫停止治療。

拉米瑞茲雖提出庇護申請卻無下文，已經申請工作簽證，但不確定能否通過。他說：「希望能留下來，畢竟我們是合法入境的。」