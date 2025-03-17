川普要在聯邦土地蓋房解決住屋不足 須過這些難關

川普建議在6億5000萬英畝聯邦土地蓋房子。（歐新社）

美國出現住屋短缺，人口密集的大都會區尤其嚴重，川普 總統拋出建議要在6億5000萬英畝聯邦土地蓋房子。華爾街日報(WSJ)17日分析，根據全國房地產商協會(National Association of Realtors，NAR)統計，僅少數聯邦土地分布於都會區，川普提議在內華達州、猶他州、加州 、亞利桑納州 等聯邦持有較多土地的幾州可能帶來實質影響，但由於涉及用地規畫(zoning)等法規，專家認為恐怕滯礙難行。

報導指出，聯邦政府全國各地持有土地當中，大約7.3%座落於發生住房短缺的都會區附近，釋出聯邦土地提供房屋興建之用的提議如果落實在適當地點，政策可望成功；川普政府正在成立專案小組，任務是找出適合用來興建平價住屋的聯邦土地。

聯邦政府是全國持有土地最多的地主，掌控6億5000萬英畝面積，大約美國土地四分之一。

根據川普提議，面積龐大的聯邦土地將獲得法規鬆綁，所有權轉讓或租賃給地方政府，以解決房屋不足問題。專案小組包括內政部、住房與城市發展部。聯邦土地管理局(Bureau of Land Management)便是內政部轄下機關。

華府智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)初步分析，即使只開發51萬2000英畝土地管理局持有的聯邦土地，就能在內華達州、猶他州、加州、亞利桑納州等西部幾州推出300萬戶到400萬戶新宅，將創下美國史上規模最大住房計畫，緩解住房短缺壓力。某些估計顯示，美國大約缺少700萬戶住宅。

然而，住房專家認為，沒有看到川普提議的具體執行之道。在某些地區，聯邦土地周圍的相關基礎建設與用地規畫都要跟著修改，才能開始在土地上蓋房子，另外還要考慮物流、環保等層面的挑戰。

近年來許多大規模興建住房計畫曾經遇過的難關，川普提議恐怕無法避開，例如「不要蓋在我家後院」( not-in-my-backyard，NIMBY)的反對心態、地方層級手續繁文縟節、勞工短缺、建材費用高漲。這些挑戰曾經導致多項新住宅重大建案受挫，特別是針對低收入及中產階級家庭而推出的專案。

民主黨籍夏威夷州聯邦參議員夏茨(Brian Schatz)說，釋出聯邦土地用來蓋房子是「很棒的主意」，但問題在於政治人物想要有神奇按鈕，按下就能排除住房問題，「現實狀況卻非如此」。