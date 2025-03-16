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川普終結聯邦遠距工作 雇員重返職場發現蟑螂出沒

中央社華盛頓16日綜合外電報導
NASA在華府的辦公大樓。(取自Wikimedia Commons)
NASA在華府的辦公大樓。(取自Wikimedia Commons)

美國總統川普上任後下令疫情期間遠距工作的聯邦政府員工重返辦公室，但知情人士指出，部分員工回到辦公室後面臨蟑螂出沒、沒有桌子可用等亂象，甚至被要求在儲藏室工作。

路透等媒體報導，川普（Donald Trump）1月20日上任首日即簽署行政命令，取消居家與遠端辦公，下令數十萬聯邦政府員工返回辦公室，其中許多人自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後就居家辦公。

但根據10名與路透談過的聯邦政府員工，許多人回到職場後，發現辦公室未作好準備。這些聯邦政府員工在8個不同機構工作。他們所有人都要求匿名，因為擔心遭到報復。

根據兩名知情人士，在華府的美國國家航空暨太空總署（NASA）總部，員工返回辦公室時蟑螂出沒，部分員工上班時只有椅子，沒有辦公桌可用。

有聯邦政府員工形容有人在爭搶桌椅，發生網路中斷、缺乏停車位等情況，有些員工坐在地板上，其他人被要求使用個人智慧型手機熱點，以進入電腦取得政府數據。

據報導，美國國籍暨移民局（USCIS）員工在一次私下閒聊時，將部分地區辦事處爭奪辦公桌一事，比喻為好萊塢電影「飢餓遊戲」（The Hunger Games）。

根據一名知情人士，一名美國國稅局（IRS）加州人力資源部門員工被要求在供應儲藏室裡工作。美國國稅局未立即對此作出回應。

一些批評者表示，政府準備不足並非偶然。這些批評者包括治理專家、聯邦工會代表和公務員。他們認為這是故意讓辦公室工作變得不愉快，從而迫使更多政府員工辭職。

川普希望削減聯邦政府員工數量，在首波計畫中已大砍逾10萬名聯邦雇員。

聯邦政府 川普 疫情

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