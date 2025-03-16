川普終結聯邦遠距工作 雇員重返職場發現蟑螂出沒

NASA在華府的辦公大樓。(取自Wikimedia Commons)

美國總統川普 上任後下令疫情 期間遠距工作的聯邦政府 員工重返辦公室，但知情人士指出，部分員工回到辦公室後面臨蟑螂出沒、沒有桌子可用等亂象，甚至被要求在儲藏室工作。

路透等媒體報導，川普（Donald Trump）1月20日上任首日即簽署行政命令，取消居家與遠端辦公，下令數十萬聯邦政府員工返回辦公室，其中許多人自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後就居家辦公。

但根據10名與路透談過的聯邦政府員工，許多人回到職場後，發現辦公室未作好準備。這些聯邦政府員工在8個不同機構工作。他們所有人都要求匿名，因為擔心遭到報復。

根據兩名知情人士，在華府的美國國家航空暨太空總署（NASA）總部，員工返回辦公室時蟑螂出沒，部分員工上班時只有椅子，沒有辦公桌可用。

有聯邦政府員工形容有人在爭搶桌椅，發生網路中斷、缺乏停車位等情況，有些員工坐在地板上，其他人被要求使用個人智慧型手機熱點，以進入電腦取得政府數據。

據報導，美國國籍暨移民局（USCIS）員工在一次私下閒聊時，將部分地區辦事處爭奪辦公桌一事，比喻為好萊塢電影「飢餓遊戲」（The Hunger Games）。

根據一名知情人士，一名美國國稅局（IRS）加州人力資源部門員工被要求在供應儲藏室裡工作。美國國稅局未立即對此作出回應。

一些批評者表示，政府準備不足並非偶然。這些批評者包括治理專家、聯邦工會代表和公務員。他們認為這是故意讓辦公室工作變得不愉快，從而迫使更多政府員工辭職。

川普希望削減聯邦政府員工數量，在首波計畫中已大砍逾10萬名聯邦雇員。