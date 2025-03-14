「你毀了這個地方」范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

美國副總統范斯（右）和妻子烏沙（左）2月11日在法國巴黎的艾麗榭宮合影。資料照片。歐新社

美國副總統范斯 13日晚上偕妻子烏沙到華府 的甘迺迪表演藝術中心聆聽國家交響樂團（National Symphony Orchestra）音樂會，卻在就座時遭到眾多觀眾發出噓聲。

衛報報導，當范斯的車隊抵達甘迺迪中心時，聽眾已在接受秘勤局的全面維安檢查，導致音樂會開演推遲了25分鐘。隨著正常的演出前公告開始響起，范斯一行人魚貫進入包廂區，但當夫婦倆就座時，大廳內爆發出噓聲和嘲笑聲，甚至淹沒了提醒詞。

在一向有禮且矜持的古典樂 界，出現如此直言不諱又慷慨激昂的政治抗議是極不尋常的事件，范斯則諷刺地注意到嚷嚷聲與「你毀了這個地方！」的喊叫，但仍面帶微笑地揮手致意。

最近獲川普總統任命為甘迺迪中心臨時主席的總統特別任務大使格瑞納爾（Richard Grenell）事後上「Ｘ」斥責，「不寬容的左派是激進分子，甚至無法跟不像他們一樣投票的人坐在同一個空間內」。

The intolerant Left are radicals who can’t even sit in the same room with people that don’t vote like they do.



What has happened to today’s Democrats?

They are so intolerant. https://t.co/I2KuKIZuQ7 — Richard Grenell (@RichardGrenell) 2025年3月14日

根據報導，當晚的音樂會節目是卡瓦科斯（Leonidas Kavakos）獨奏的蕭士塔高維奇第2號小提琴協奏曲，隨後則是史特拉汶斯基的「彼得洛希卡」，開場略顯不穩，隨後進入正軌。考慮到范斯2月底在白宮嚴厲訓斥烏克蘭總統澤倫斯基，聽眾在幕間休息時，緊張地拿蕭士塔高維奇與史特拉汶斯基兩位作曲家出生於俄羅斯的背景開玩笑。

范斯2016年接受紐約時報訪問時表示，當他回顧自己通過美國階級制度崛起時，並沒有意識到人們為了娛樂而聆聽古典樂，「當我得知人們為了娛樂而聽古典樂時，我感到目瞪口呆。總體上，與美國窮人處於不同的世界。不幸的是，當你從一個階級躍升到另一個階級時，這可能會讓情況變得有點文化上的尷尬」。

不過，范斯面臨的公憤，則是由他跟盟友對華府的文化單位，特別是甘迺迪中心發動文化戰爭所引起。根據此前新聞，川普2月自兼甘迺迪中心董事會主席，隨後甘迺迪中心解雇前主席魯特（Deborah F. Rutter），同時換上了數名欽點董事，其中包括2020年至2022年擔任辛辛那提交響樂團董事會成員的烏莎．范斯。

報導指出，除了百老匯熱門音樂劇「漢彌爾頓」（Hamilton）因此決定取消2026年的演出計畫，另有多位藝文界人士取消了原定在甘迺迪中心的活動。