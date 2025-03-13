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川習在美生日峰會？中國擔心澤倫斯基遭圍攻重演

中央社台北13日電
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美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2017年在德國漢堡參加G20峰會。（路透）
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2017年在德國漢堡參加G20峰會。（路透）

媒體報導，美國總統川普與中國國家主席習近平4或6月可能在中國或美國會面，6月在美國的會面甚至被稱為「生日峰會」。美媒報導，中方終於等到了與川普團隊對話的機會，但也擔心烏克蘭總統澤倫斯基在白宮被圍攻的場景，在習近平身上重演。

華爾街日報報導，這幾個月以來，中國方面一直因為無法接觸到川普（Donald Trump）的核心團隊而感到沮喪。隨著川普和習近平可能會面，終於出現了中美雙方展開認真對話的機會。

報導指出，習近平的生日是6月15日，比川普的生日6月14日晚一天，兩人都是雙子座，而雙子座的人通常被認為能「適應各種情況」。

這則報導提到，隨著雙方將討論川習峰會事宜，中方希望川普團隊將對中國「打開一扇門」。即使任何談判都可能會曠日持久，但北京方面對任何緩和跡象以及任何對話機會都表示歡迎。

畢竟到目前為止，中國是唯一一個被川普政府全面加徵關稅的國家，且美國政府還在考慮限制中國對美投資以及美國對中投資。

報導說，習近平希望，他與川普舉行的峰會能為討論更廣泛的中美雙邊關係鋪平道路。但在美國舉行峰會，習近平得承擔一定風險，而他至今都不願接受這種風險。在川普加大對中施壓之際，前往美國可能會讓習近平顯得對川普過於順從。

這則報導指出，參與討論川習峰會事宜的中國官員更持謹慎態度，因為他們擔心出現澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宮橢圓形辦公室受到（川普與美國副總統范斯）公開斥責的場景。

另一方面，報導提到，川普樂於與習近平會面，因為在美國對中貿易壓力不斷加大之際，習近平一直不願直接與川普接觸。

但報導也強調，自川普在2024年11月再度贏得美國總統大選以來，美中關係一直起伏不定，如果北京方面認為美方有的措施過於咄咄逼人，峰會計劃很容易夭折。

川普上任第一天就啟動了對美中貿易關係的機構評估，這一評估將於4月初結束，預料川普的貿易團隊將建議進一步提高對中國的關稅，並緊縮針對中國企業的出口管制。整體而言，川普團隊的目標是改寫幾十年來一直有利於中國的全球既有貿易規範。

川普 習近平 澤倫斯基

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