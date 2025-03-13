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WSJ：趙長鵬盼特赦 川普家族與幣安談判 計畫入股

WSJ：趙長鵬盼特赦 川普家族與幣安談判 計畫入股

世界新聞網王若馨／即時報導
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幣安創始人趙長鵬。(美聯社資料照)
幣安創始人趙長鵬。(美聯社資料照)

華爾街日報(Wall Street Journal)13日引述知情人士獨家報導，川普家族代表與加密貨幣交易平台幣安(Binance)美國分公司近期進行談判，計畫取得幣安的財務股分。

幣安公司在2023年被控違反「反洗錢」規定，最終支付和解金43億美元，幣安創始人趙長鵬(Zhao Changpeng)承認洗錢並辭去執行長職位，被判4個月徒刑。

華爾街日報報導，趙長鵬一直希望川普政府特赦他，趙長鵬目前仍為幣安的最大股東。

幣安在去年接觸了川普總統的盟友，並提議與川普家族達成商業協議，希望將這家被放逐的公司重新帶回美國市場。

目前尚不清楚交易如果達成，川普家族將以何種形式持股，或這項交易是否與特赦條件有關。

可能的情況包括川普家族直接持股，或透過與川普家族有關的加密貨幣企業「World Liberty Financial」交易，該企業在2024年9月成立。

消息人士指出，川普的長期友人、現任中東特使威科夫(Steve Witkoff)也參與了談判，不過一名政府官員否認這個說法，並表示威科夫已在與他的生意利益脫鉤。

華爾街日報表示，川普日益模糊了總統職權與其商業活動之間的界線，他的家庭因他的勝選獲利，第一夫人梅蘭妮亞簽了一份價值4000萬元的紀錄片合約，而川普則向他多年前起訴過的公司尋求數千萬元的財務和解，這些資金大部分用於資助他的總統圖書館。

華爾街日報稱，與一名尋求獲得特赦的罪犯進行商業交易，恐將使政府與生意之間出現前所未有的重疊。

在川普簽署了一系列有利於加密貨幣的行政命令後，入股幣安也將使該家族的加密貨幣事業大幅擴張。

「World Liberty Financial」拒絕發表評論，川普集團則未回應評論請求；幣安美國分公司拒絕評論，幣安公司也沒有回應。

幣安是全球最大的加密貨幣交易所，由趙長鵬於2017年在上海創立，後來宣稱其沒有官方公司總部。

美國官員表示，幣安為哈瑪斯和伊斯蘭國等被制裁的組織提供了交易管道，並鼓勵美國用戶隱藏他們的位置，以便該公司能避免受到美國反洗錢法制裁。

趙長鵬於去年9月出獄，現居住在阿布達比。

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