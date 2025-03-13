聽證會宣告取消 白宮撤回CDC主任韋爾登提名

佛羅里達州醫師韋爾登(Dave Weldon)。美聯社

川普 總統提名佛羅里達州醫師韋爾登(Dave Weldon)掌理聯邦疾病防治中心 (CDC)，但有線電視新聞網(CNN)13日引述政府高層官員指出，白宮已撤回韋爾登人事案提名。

參議院健康、教育、勞工和退休金委員會(Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions，HELP)原訂13日上午舉行的韋爾登提名聽證會已宣告取消。

報導指出，韋爾登最近發言質疑疫苗 ，引起川普官員私下議論，就連多年來反對疫苗的衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，都對韋爾登發言感到憂心。

Axios新聞網站報導，參院消息人士證實韋爾登提名案已被白宮撤回；消息人士說，甘迺迪認為韋爾登對於掌理聯邦疾病防治中心「還沒有做好準備」。

韋爾登獲川普挑選掌理聯邦疾病防治中心的消息去年底傳出之後，遭到不少衛生專家反對。

71歲的韋爾登出身陸軍軍醫出身，1995年至2009年間擔任共和黨佛州聯邦眾議員。韋爾登是知名反疫苗倡議人士，在眾院期間曾提出草案主張把疫苗安全監督責任從聯邦疾病防治中心移交其他單位。