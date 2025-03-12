我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普連3勝 下半場會如何？遣返反猶挺巴生

華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退赴美申請

聖派翠克節前 川普會見愛爾蘭總理 又稱「美國被占便宜」

世界新聞網／即時報導
愛爾蘭總理馬丁(Micheal Martin，右)12日和川普總統會談時，也遭到抱怨。(美聯社)
愛爾蘭總理馬丁(Micheal Martin，右)12日和川普總統會談時，也遭到抱怨。(美聯社)

愛爾蘭總理馬丁(Micheal Martin)在紀念聖派翠克節(Saint Patrick's Day)的年度訪美行程中，可能沒有受到他所期待的歡迎。他在12日和美國總統川普(Donald Trump)的會談中，遭到貿易和關稅問題的斥責。

據媒體報道，川普總統12日在白宮會見到訪的愛爾蘭總理馬丁時，對兩國貿易不平衡表示不滿。

川普在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)面對和馬丁的第一個問題時表示，「我們和愛爾蘭確實存在巨額赤字」，他接著繼續批評整個歐盟

報導說，川普在會見中抨擊愛爾蘭通過稅收等優惠政策搶走美國「製藥及其他公司」，損害了美國的就業和經濟。川普說，如果愛爾蘭當初採取這些優惠政策吸引跨國公司時他在任，他會通過對所有愛爾蘭產品徵收200%的關稅來阻止這種情況。

美國是愛爾蘭的藥品及其原料的最大單一出口市場，主要是由輝瑞(Pfizer)、禮來(Eli Lilly)和嬌生(Johnson & Johnson)等美國公司生產。

川普說，「我不是對你不滿。我認為我尊重你所做的一切」。「但美國不應該讓這種事情發生」。

馬丁反駁說，愛爾蘭在美國也有許多投資企業，雙方是互利互惠的關係。

川普在會見中還對歐盟進行了批評。川普說，「歐盟的成立就是要佔美國便宜」。

歐盟委員會12日發布公報說，因美國對從歐盟進口的鋼鋁產品徵收不合理關稅，歐盟決定對價值260億歐元的美國商品徵收反制關稅。

據報導，自2000年代愛爾蘭削減企業稅率以吸引投資以來，已有1000多家美國公司在愛爾蘭開展業務。川普及其顧問曾討論過向這些公司施壓，要求其將業務和稅收轉移回美國。

川普 歐盟 關稅

上一則

川普祭鋼鋁關稅 墨西哥按兵不動、加拿大將報復

下一則

一洲焦點／川普連3勝 下半場會如何？遣返反猶挺巴生

延伸閱讀

川普祭鋼鋁關稅 墨西哥按兵不動、加拿大將報復

川普祭鋼鋁關稅 墨西哥按兵不動、加拿大將報復
范斯「襪子外交」獲滿堂彩 川普分心：我努力保持專注

范斯「襪子外交」獲滿堂彩 川普分心：我努力保持專注
川普2.0鋼鋁關稅與1.0版何異？經濟學家：2差別令人震驚

川普2.0鋼鋁關稅與1.0版何異？經濟學家：2差別令人震驚
烏克蘭同意停火30天 川普盼普亭也接受

烏克蘭同意停火30天 川普盼普亭也接受

熱門新聞

加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

2025-03-07 15:38
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
國防部長塞格斯5日接受福斯新聞網的訪問。(美聯社)

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

2025-03-06 04:48
密蘇里州的聯邦法官裁定，中國應對隱暪新冠疫情數據，導致美國大量生命和財產損失負責，須 罰款240億美元。圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透)

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

2025-03-08 23:10
川普考慮將駐德美軍移往匈牙利。(美聯社)

川普考慮將3.5萬駐德美軍撤出 移往匈牙利

2025-03-08 12:10
美國總統川普。美聯社

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

2025-03-11 11:00

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭

12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
郵輪員工分享不為人知祕密 門上的鳳梨圖案竟是這個意思

郵輪員工分享不為人知祕密 門上的鳳梨圖案竟是這個意思
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？