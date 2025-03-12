聖派翠克節前 川普會見愛爾蘭總理 又稱「美國被占便宜」

愛爾蘭總理馬丁(Micheal Martin，右)12日和川普總統會談時，也遭到抱怨。(美聯社)

愛爾蘭總理馬丁(Micheal Martin)在紀念聖派翠克節(Saint Patrick's Day)的年度訪美行程中，可能沒有受到他所期待的歡迎。他在12日和美國總統川普 (Donald Trump)的會談中，遭到貿易和關稅 問題的斥責。

據媒體報道，川普總統12日在白宮會見到訪的愛爾蘭總理馬丁時，對兩國貿易不平衡表示不滿。

川普在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)面對和馬丁的第一個問題時表示，「我們和愛爾蘭確實存在巨額赤字」，他接著繼續批評整個歐盟 。

報導說，川普在會見中抨擊愛爾蘭通過稅收等優惠政策搶走美國「製藥及其他公司」，損害了美國的就業和經濟。川普說，如果愛爾蘭當初採取這些優惠政策吸引跨國公司時他在任，他會通過對所有愛爾蘭產品徵收200%的關稅來阻止這種情況。

美國是愛爾蘭的藥品及其原料的最大單一出口市場，主要是由輝瑞(Pfizer)、禮來(Eli Lilly)和嬌生(Johnson & Johnson)等美國公司生產。

川普說，「我不是對你不滿。我認為我尊重你所做的一切」。「但美國不應該讓這種事情發生」。

馬丁反駁說，愛爾蘭在美國也有許多投資企業，雙方是互利互惠的關係。

川普在會見中還對歐盟進行了批評。川普說，「歐盟的成立就是要佔美國便宜」。

歐盟委員會12日發布公報說，因美國對從歐盟進口的鋼鋁產品徵收不合理關稅，歐盟決定對價值260億歐元的美國商品徵收反制關稅。

據報導，自2000年代愛爾蘭削減企業稅率以吸引投資以來，已有1000多家美國公司在愛爾蘭開展業務。川普及其顧問曾討論過向這些公司施壓，要求其將業務和稅收轉移回美國。