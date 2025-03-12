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川普祭鋼鋁關稅 墨西哥按兵不動、加拿大將報復

中央社華盛頓12日綜合外電報導
美國向全球徵收鋼鋁進口關稅後，墨西哥回應不會立刻報復，加拿大則宣布對價值298億加元（約207億美元）的美國商品加關稅，但加國準總理說準備好與美方進行貿易談判。路透
美國向全球徵收鋼鋁進口關稅後，墨西哥回應不會立刻報復，加拿大則宣布對價值298億加元（約207億美元）的美國商品加關稅，但加國準總理說準備好與美方進行貿易談判。路透

美國向全球徵收鋼鋁進口關稅後，墨西哥回應不會立刻報復，加拿大則宣布對價值298億加元（約207億美元）的美國商品加關稅，但加國準總理說準備好與美方進行貿易談判。

法新社報導，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，墨西哥不會立刻對美國總統川普（Donald Trump）課徵鋼鋁關稅進行報復。

她在記者會上表示，墨西哥會等到4月2日，「看看我們是否也需要採取一些行動」。川普矢言自當天起另外徵收對等關稅。

另一方面，加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）今天告訴記者：「當我國代表性的鋼鐵和鋁工業受到不公平攻擊，我們不會袖手旁觀。」

勒布朗並稱川普今天實施的25%鋼鋁關稅「完全不正當、不公平、不合理」。

他表示，加拿大明天將對一份新的美國商品清單徵收25%關稅，其中包含價值126億加元的鋼鐵產品、價值30億加元的鋁產品，以及從電腦到運動用品等一系列產品。

加拿大除了明天的新措施，還有本月稍早對價值300億加元美國商品課徵的25%關稅，那是為了回應川普最初對加拿大產品祭出的關稅。

在美加貿易戰升溫之際，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）正準備在本週交棒給接班人卡尼（Mark Carney）。卡尼9日獲選為執政黨自由黨（Liberal Party）的新黨魁，即將成為加國第24任總理。

卡尼今天表示，他已準備好與川普直接談判新的貿易協定，以避免美加之間有進一步的經濟爭端。

卡尼在加拿大安大略省（Ontario）漢密爾頓市（Hamilton）一家工廠對鋼鐵工人們說：「我準備在尊重加拿大主權的情況下，於適當時機與川普總統坐下來談判，我們將努力達成一個共同的、更加全面的貿易方針。」

加拿大 關稅 川普

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