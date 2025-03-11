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川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

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川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

記者陳熙文、編譯林文彬／綜合報導
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美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

針對加拿大向美國徵收報復性關稅，美國總統川普11日表示，他要求向加拿大進口到美國的鋼鐵和鋁，再增加25％的關稅，預計12日生效。

美國向加拿大和墨西哥徵收25%的關稅4日生效，不過川普後來又決定，加拿大和墨西哥在美墨加協定（USMCA）之下的商品得以暫緩繳關稅一個月。

但美加矛盾並未緩和，根據美聯社報導，加拿大安大略省10日宣布，向輸出到美國的電力收取25%的關稅；安大略省長福特（Doug Ford）表示，假如美國持續激化情勢，他不會遲疑向美國斷電。

福特表示，雖然川普宣布一個月的暫緩期，但安大略省不會停止增加關稅，認為暫緩期沒有意義，只增加更多不確定因素。

據了解，安大略省向明尼蘇達州、紐約州和密西根州供電。

川普11日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，針對安大略省25%的電力關稅，他已要求商務部長向加拿大加徵25%的鋼鐵和鋁關稅，讓關稅增加的額度達到50%。

川普日前宣布針對美國進口的鋼鐵和鋁徵收25％的關稅，預計12日生效。

川普也指控加拿大是關稅最高的國家之一，並要求加拿大立即取消反美國農民的關稅，指加拿大向美國乳製品徵收250%至390％的高關稅。

川普也表示，他將對加拿大電力關稅影響到的州宣布全國緊急命令，讓美國得以盡快緩和加拿大的關稅威脅。

川普說，如果加拿大不取消其他過分的長期關稅，他將在4月2日大幅提高進口汽車的關稅，預料將永久關閉加拿大汽車產業；川普說，美國可以輕易接手製造這些汽車。

川普接著又重提加拿大依賴美國軍事保護，美國卻每年補助加拿大達2000億美元，「這不能再繼續下去。」

川普再度表示，加拿大應該成為美國第51州，這樣就不會有關稅；加拿大人民會變得更安全，也會繳比較少的稅，美國也不再有有北方邊境的問題。

川普說，加拿大人到時還是可以唱加拿大國歌，但歌曲代表的是美國強大的一州。

川普貼文後，加幣對美元匯率急貶，最多貶值0.43%至1.4502加幣至1美元。

川普 關稅 加拿大

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