佛州聯邦參議員史考特：共和黨必須砍社安金

共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員史考特。歐新社

新聞周刊(Newsweek)7日報導，共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)6日在華府舉行的「搶救美國夢高峰會議」(Rescuing the American Dream Summit)上說，共和黨必須砍社安金 與其他福利計畫。包括退休族、身心障礙人士在內，全國有7000萬民眾每月領取社安金支票做為主要收入來源。

曾任佛州州長的史考特在演說中表示，聯邦政府必須降低所有支出，包括民眾念茲在茲的福利計畫，例如社安金與俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險計畫(Medicare)。

他說，社安金計畫面臨破產，因此不得不刪減預算。

史考特分析刪減經費的理由是：「紅藍卡將會破產，社安金也將破產。通膨不會降低，利率不會降低。因此，我相信我們必定會這麼做。」

根據社會安全局(Social Security Administration，SSA)2024年董事會報告(2024 Trustees Report)，社安金基金2035年將會用罄，屆時除非國會採取行動，否則社安金支票只能拿到應領金額的83%。

川普 總統從競選期間以來，數度承諾社安金以及其他社會安全網計畫都不會刪減。

川普18日接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)訪問時說：「不會去動社安金，除了有詐騙等弊端之外。社安金將獲得加強，不會刪。」川普也說，紅藍卡與俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)都不會刪減經費。