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美中關稅戰／美企要求政府嚴厲打壓規避關稅中國出口商

記者陳宥菘／即時報導
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美國業者控訴中國的鋼管等企業規避關稅，要求川普政府嚴厲打擊中國出口商。圖為中國河北省秦皇島經濟技術開發區一家鋼管企業廠區。（新華社）
美國業者控訴中國的鋼管等企業規避關稅，要求川普政府嚴厲打擊中國出口商。圖為中國河北省秦皇島經濟技術開發區一家鋼管企業廠區。（新華社）

美中再掀關稅戰後，路透報導，美國企業要求川普政府嚴厲打擊規避關稅的中國出口商。包括鋼管、廚櫃和衣架等多家美國中型企業高層在國會山莊與國會議員交流的活動上表示，美國需要更嚴格的立法以執行貿易法律，並確保對通過第三方國家規避美國關稅的中國政府資助企業進行刑事起訴。

這些美國業者表示，美國多年來損失不少關稅收入，這些公司更受不當利用貿易條規的中企逼迫至倒閉。這些高層稱，即使美企贏得了貿易官司，由於美國政府執法資金有限，中企可輕易找到規避關稅的漏洞。

美國一家獨立管道製造商Zekelman Industries指控，有些貨品「間接」來自中國，它們通過阿曼、泰國、越南和阿拉伯聯合大公國等地進入美國，且主要進口商都有獲得補貼和具傾銷行為，「我們被迫關閉工廠、減少工人規模和資金投入」。另一家金屬製品公司M&B則稱，其公司雖贏得對中國提出的反傾銷官司，但獲得的救濟有限，且中國透過將貨物轉運其他國家規避關稅，以保持對美企的領先優勢。

報導指出，這些美企因此支持美國跨黨派國會議員推出法規，強化對規避關稅和其他貿易收費的起訴。此法規未在上次國會會期通過。在川普對中國、加拿大、墨西哥實施加徵關稅之際，美國國會又重推了此法。

關稅 川普 越南

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