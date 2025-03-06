紐時：川普回任總統 許多中國人看到了美國文革

紐約時報發表評論文章指出，川普回任美國總統後，許多中國人彷彿看到了中國當年的「文化大革命」。(路透)

紐約時報今天發表評論文章指出，川普 回任美國總統後，許多中國人發現自己對美國人的遭遇感同身受，因為在川普上任後的美國，彷彿看到了中國當年的「文化大革命」。他們更震驚的是，美國政府機構如今使用的言語，很像中共 的宣傳。

這篇文章還直指，有上述想法的中國人，其實是最痛苦的一群中國人。因為，種種讓中國轉變為更開放、更民主社會的努力，已經被中共總書記習近平扼殺，他們對於美國正在發生的事情，也最為失望。

這篇由紐約時報專欄作家袁莉撰寫、以「對許多中國人來說，他們看到了一場美國『文革』」為題的文章指出，美國曾幫助中國實現現代化並發展經濟，希望它變得像自己—更加民主、更加開放。但現在對一些中國人來說，美國倒是看起來「越來越像中國了」。

文章直指，其中一些中國人表示，美國如今的感覺有點像被稱為「十年動亂」的文化大革命。其中富商馬斯克（Elon Musk）派去「搗毀美國政府」（指他延攬不滿20歲的專家擔任其「政府效率部」核心幕僚）的年輕助手，讓一些中國人想起了毛澤東在文革發動的紅衛兵。

這篇文章指出，對於追求民主價值觀，但與專制體制抗爭的中國人來說，他們的榜樣正在自我毀滅，且在目睹原本只有在中國才會發生的事情：阿諛奉承的官方公告、對媒體的恐嚇、頂尖的企業家競相討好領導人，更別提一位自稱國王的總統（指川普）。

2023年移居美國、筆名「江雪」的中國調查記者張文敏就表示，她對美國的現況「有一種似曾相識的感覺—感覺太像中國了」。因為自己的報導，張文敏被迫離開中國，並於2023年移居美國，但她感嘆，「才出狼窩，又入虎穴」。

文章提到，中國是一個一黨制國家，缺乏美國體制的三大支柱：自由、民主和法治。當年數百萬中國人死於文化大革命，數千萬人受到迫害，美國發生的事情遠沒有到這樣的程度，而文化大革命幾乎摧毀了中國所有的制度。

但長年報導中國新聞的美國記者張彥（Ian Johnson）表示，美國的制度是在沒有外部壓力的情況下自我撕裂，這與中共在1966年文化大革命高潮時的情況類似。

文章直指，許多中國人對川普領導下美國政策的突變感到震驚。其中最引人注目的，是政府機構在網路上使用的語言，他們覺得這種語氣聽起來像中共的宣傳。

這篇文章指出，粉絲數多達350萬的美國駐中國大使館微博帳號，曾經是美國政府傳播美國價值觀和可靠消息的平台。而認同美國固有價值觀的中國人，原本常會在下方評論區發洩對中國政府的不滿。但這1個月來，這個帳戶的發文內容和風格都發生了變化，而評論區則被中國用戶表達失望及憤怒的評論所淹沒。

文章說，這些評論中，許多IP地址顯示為中國的微博用戶，在有關美國對烏克蘭政策的貼文下方留言，直指「你們真可恥！」等語；而在川普高談人權的貼文下方，則出現「你覺得你配談人權？你背叛了烏克蘭！」的評論。

這篇文章提到，北京大學法學教授張千帆一篇近來廣為流傳的文章指出，「瓦解美國『深層政府』的唯一途徑是透過『文化大革命』」，「美國的『文化大革命』帶來的既不是誠實，也不是效率，而只是摧毀了每個人生存所必需的法治」。

文章觀察，對中國人來說，當今美國最令人驚訝的是川普似乎正在快速建立起個人崇拜。在川普炫耀了寫著「川普什麼都是對的」的帽子後，社群平台X上的一名中文用戶留言說，「美國的毛澤東誕生了！偉大的領袖川主席萬歲，萬歲，萬萬歲！」。

作者袁莉最後表示，有人曾在她的YouTube頻道上，用中共的文風寫了一段白宮 公告說，「全共和黨、全美利堅必須更加緊密地團結在『以川普總統為核心的白宮中央』周圍，高舉美利堅特色資本主義偉大旗幟」；「全面貫徹『川普新時代美利堅特色資本主義思想』，同心同德、守正創新，銳意進取、頑強拚搏，為實現偉大的MAGA（讓美國再度偉大）目標而共同奮鬥！」。