5艘 : 1700艘 美中每年造船量比一比 川普想削弱中主導地位

中國船舶集團青島北海造船有限公司，多艘大型船舶同時在建；中國多家造船企業訂單已排至2028年。(新華社)

「華爾街 日報」（The Wall Street Journal）報導，川普政府準備發布一項行政命令，旨在振興美國造船業，並削弱中國在全球海運業的主導地位。

拜登 政府時期的美國貿易代表戴琪 上月指出，在全球商業造船領域，美國排名19，每年造船數量不到五艘，中國每年造船數量超過1700艘。

根據華爾街日報檢視過的草案摘要，這項行政命令有18項措施，包括對進入美國的中國製船舶和起重機徵收費用以增加收入，以及在白宮國家安全會議（NSC）設立新辦公室來強化美國國內海事部門。

這些措施也含括提高核船廠工人工資，並且指示億萬富豪馬斯克（Elon Musk）執掌的政府效率部（DOGE）審查政府採購流程，包括海軍採購流程在內。

華爾街日報報導，上述文件被標記為草案，實際內容可能會有所變化。

據中國工業與資訊化部發布2024年造船業相關數據，2024年中國造船業三大指標全面成長，位居全球第一。

最新數據顯示，2024年中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大指標分別佔全球市佔率的55.7%、74.1%及63.1%。此外，在全球18種主要船型中，中國有14種船型新接訂單量位居全球第一位。在上海長興島，外高橋造船、江南造船和滬東中華造船三大船廠一片繁忙。去年，這三家船廠平均5天就要交付一艘新船，今年預計再創新高。