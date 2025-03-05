我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街：可1箭3鵰

麻疹波及紐約 衛生局確認2病例 當局籲兒童接種疫苗

產業專家：川普2.0關稅 堪比芮氏規模8.0地震

編譯吳孟真／綜合外電
周一（3日）參加史坦普全球TPM25航運年會的資深航運業者表示，雖然提高關稅一直是川普政權最標誌性的手段，但他們沒有料到他會貫徹競選承諾。歐新社
周一（3日）參加史坦普全球TPM25航運年會的資深航運業者表示，雖然提高關稅一直是川普政權最標誌性的手段，但他們沒有料到他會貫徹競選承諾。歐新社

美國4日對加、墨兩國開徵25%進口關稅，全球貿易隨之震盪，點燃市場對衰退、物價飆漲、物流混亂的恐懼，也讓原本預計在史坦普全球TPM25航運年會上，討論市場趨勢和供應鏈挑戰的全球航運業高階主管驚覺，他們進入了危機模式。

彭博資訊報導，周一（3日）與會的資深航運業者表示，雖然提高關稅一直是川普最具代表性的手段，但他們沒有料到他會貫徹競選承諾。

諮詢業者Trade Force Multiplier執行長艾倫說，「這好比一場地震」，「就算做了萬全準備，來了一個芮氏規模8.0的地震時，其衝擊不言而喻」。

美西洛杉磯、長堤港是美國進口中國商品的主要門戶，近月來貨運量大增，反映進口業者趕在貿易措施實施前大舉進貨。彭博資訊分析，這是我們很熟悉的模式：川普首任期間，港口吞吐量隨著業者競相囤積商品而衝高，對中進口關稅開徵後，便立刻驟減。

運輸數據業者DAT分析師柯洛克說，「去年11月美國大選以來，美加間的貨運費已驟升」。他說，「船運業者很明顯地在努力增加庫存量」，「美加間貨物的跨境費率、運量和費率波動性，均大幅提高，有些費用更漲到近幾年來最高水準」。

關稅 川普 地震

上一則

準備對美打「任何類型」戰爭 中駐美使館強硬表態

下一則

台積電在美再投資千億 川普仍考慮對台晶片加關稅

延伸閱讀

參議員史羅金代表民主黨回應川普演說「雷根死不瞑目」

參議員史羅金代表民主黨回應川普演說「雷根死不瞑目」
口誤？川普透露對進口銅加徵25%關稅 紐約銅期貨聞聲大漲

口誤？川普透露對進口銅加徵25%關稅 紐約銅期貨聞聲大漲
川普國會演說感謝澤倫斯基來「信」 烏方：是X平台發文

川普國會演說感謝澤倫斯基來「信」 烏方：是X平台發文
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54

超人氣

更多 >
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
蛇年驚蟄到4生肖迎好運 屬豬財星顯現、他易得貴人相助

蛇年驚蟄到4生肖迎好運 屬豬財星顯現、他易得貴人相助
小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商