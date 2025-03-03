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川普確認徵收關稅 史指創最大單日跌幅 道指重挫650點

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台積電投資美…川普：台灣若出事 美國將發揮巨大影響力

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普3日宣布，台積電將投資1000億美元在美國建廠；對於中國大陸若犯台，川普說，有了這項投資，美國就可以在台灣出事時，「發揮很大的影響力。」

川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午舉行記者會宣布台積電的投資計畫。

魏哲家指出，台積電將在美國額外投資1000億美元；魏哲家指出，台積電已承諾建造3座半導體製造廠，接下來將另外建造3座半導體廠、2座先進封裝廠和一座研發中心。

魏哲家表示，這讓台積電在美國的總額達到1650億美元，預計創造成千上萬份高薪工作，而台積電將在美國生產晶片，協助人工智慧（AI）和智慧手機的製程。

川普表示，美國現階段在晶片市場中無足輕重，但在這項投資案之後，美國可以取得近40%的市場；川普也說，這項投資可能會創造2萬至2.5萬份工作，不過川普認為，產業規模只會愈來愈大。

川普說，如果台積電在台灣生產晶片再運到美國，未來可能會被徵收25%、30%或50%的關稅；川普說，關稅只會向上提高，但如果他們在美國生產，就完全沒有關稅，認為台積電是提早部署。

至於有媒體詢問，如果中國大陸犯台，這項投資案能否最小化晶片產業受創對美國的衝擊？川普說，那會是毀滅性的事件，但至少美國能在晶片產業中占一席之地。

川普表示，美國將在晶片產業中占很大的部分；川普說，如果台灣出事，美國將在晶片產業中獲得很大的影響力。

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