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川普新任期梅蘭妮亞首單獨露面 籲立法禁「深偽」圖

世界新聞網李芊芊／即時報導
第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）在川普的新任期內首次單獨露面。路透
第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）在川普的新任期內首次單獨露面。路透

第一夫人梅蘭妮亞川普（Melania Trump）在川普的新任期內首次單獨露面，造訪國會山莊，遊說通過立法禁止發布未經同意的性剝削圖片，包括AI「深偽」（deepfake）假圖。

此次提案要求社群媒體平台在48小時內刪除這類圖片，並規定在未經雙方同意下，發布此類親密影像描繪屬於犯罪。

梅蘭妮亞在圓桌會議上表示，在現今人工智慧驅動的世界中，隱私外洩的威脅高得驚人。

她說：「組織擁有我們的資料，未經授權存取和濫用個人資訊的風險也在升級，因此必須優先採取強大的安全措施，並維護嚴格的道德標準，以保護個人隱私。」

她還批評民主黨人，指出雖然共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）和民主黨參議員柯洛布查（Amy Klobuchar）共同提案這項立法，但出席的民主黨人卻不多。眾議員卡納（Ro Khanna）是唯一出席的民主黨人。

值得一提的是，這項立法本應在去年就完成，且已被納入年終支出法案中。

然而，川普和馬斯克（Elon Musk）卻反對整體支出法案，導致國會通過了一項縮減的法案。

民主黨 川普 梅蘭妮亞

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