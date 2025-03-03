川普對加墨中加徵關稅 芬太尼僅是實現政治目標手段

美國總統川普 聲稱加拿大、墨西哥與中國遏止芬太尼缺乏進展，決定對這3國加徵關稅 ，不過分析人士說，毒品 危機僅是他實現政治目標的手段。

法新社報導，華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）資深研究員梅澤（Joshua Meltzer）說，川普（Donald Trump）課徵關稅「需要法律正當性」。

其他貿易手段通常需要一段調查期，宣布毒品緊急狀態能讓川普迅速課徵關稅。

梅澤告訴法新社，對於川普而言，藉由毒品芬太尼（Fentanyl）也能引起「政治共鳴」，並說：「人們，尤其是鄉村、較貧困社區的居民，即使不是反對貿易，對於貿易的態度也是非常矛盾，藉由芬太尼這種他們視為真正威脅的東西，來合理化貿易限制，對他的許多選民而言也是完全合理。」

無論川普的動機為何，反毒人士對他推動這個議題表示力挺，57歲的湯瑪斯（Andrea Thomas）即表示：「身為遭受『毒害』的家庭，這就是我們長久以來所呼籲。」她的女兒因服用半片含芬太尼成分的假藥而喪命。

對她而言，遏止製毒原料流入美國是挽救人命的重要關鍵，並深信2月生效的對中國貨物課徵10%關稅措施「只是起手式」。

華府向來指控北京縱容芬太尼交易，對此中國否認。一些專家則反對運用關稅遏止芬太尼，並警告對鄰國課徵關稅可能「損及重要的外交合作」。