我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普:沒有關稅

前白宮國家安全顧問麥馬斯特：川普被普亭耍了

川普對加墨中加徵關稅 芬太尼僅是實現政治目標手段

中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普聲稱加拿大、墨西哥與中國遏止芬太尼缺乏進展，決定對這3國加徵關稅，不過分析人士說，毒品危機僅是他實現政治目標的手段。

法新社報導，華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）資深研究員梅澤（Joshua Meltzer）說，川普（Donald Trump）課徵關稅「需要法律正當性」。

其他貿易手段通常需要一段調查期，宣布毒品緊急狀態能讓川普迅速課徵關稅。

梅澤告訴法新社，對於川普而言，藉由毒品芬太尼（Fentanyl）也能引起「政治共鳴」，並說：「人們，尤其是鄉村、較貧困社區的居民，即使不是反對貿易，對於貿易的態度也是非常矛盾，藉由芬太尼這種他們視為真正威脅的東西，來合理化貿易限制，對他的許多選民而言也是完全合理。」

無論川普的動機為何，反毒人士對他推動這個議題表示力挺，57歲的湯瑪斯（Andrea Thomas）即表示：「身為遭受『毒害』的家庭，這就是我們長久以來所呼籲。」她的女兒因服用半片含芬太尼成分的假藥而喪命。

對她而言，遏止製毒原料流入美國是挽救人命的重要關鍵，並深信2月生效的對中國貨物課徵10%關稅措施「只是起手式」。

華府向來指控北京縱容芬太尼交易，對此中國否認。一些專家則反對運用關稅遏止芬太尼，並警告對鄰國課徵關稅可能「損及重要的外交合作」。

關稅 川普 毒品

上一則

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

延伸閱讀

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
川普最新貿易威脅 發文暗示4/2對農產品課徵關稅

川普最新貿易威脅 發文暗示4/2對農產品課徵關稅
川普：華府對澤倫斯基停戰立場「不會忍受多久」

川普：華府對澤倫斯基停戰立場「不會忍受多久」
前白宮國家安全顧問麥馬斯特：川普被普亭耍了

前白宮國家安全顧問麥馬斯特：川普被普亭耍了

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26
烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普當著媒體面互斥，成為白宮空前奇觀。(歐新社)

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

2025-02-28 22:45

超人氣

更多 >
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵

他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵
烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平

烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
ICE大執法 入籍者、持綠卡若有前科恐被驅逐

ICE大執法 入籍者、持綠卡若有前科恐被驅逐