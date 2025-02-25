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馬克宏示範歐洲跟川普打交道 可採「先禮後兵」訣竅

記者顏伶如／即時報導
法國總統馬克宏24日與川普總統在白宮一同亮相時互動親切。歐新社
法國總統馬克宏24日與川普總統在白宮一同亮相時互動親切。歐新社

紐約時報25日分析，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)24日與川普總統在白宮一同亮相時互動親切，偶爾帶著微笑糾正川普；川普政府面對歐洲越來越帶有敵意，馬克宏此趟訪美之行則示範了歐洲國家元首值此敏感時刻跟川普打交道，不妨採取先禮後兵訣竅，也就是先送上大量奉承，然後溫和地婉拒施壓，至於馬克宏策略是否奏效則有待觀察。

在24日的聯合記者會上，馬克宏四度稱呼川普「親愛的唐納德」(Dear Donald)，發言內容強調美歐之間的歷史淵源，並說與川普透過討論之後，對於幫烏克蘭爭取可長可久、強而有力的和平協議已有進展。

馬克宏照稿演說並凸顯美歐共同目標與價值的同時，也展現勇於抗拒川普壓力。

川普在橢圓形辦公室對媒體說，歐洲力挺烏克蘭是因為「錢能拿得回來」，馬克宏以客氣口吻打岔道：「我們是提供真正的錢。」馬克宏24日晚間離美之前接受福斯新聞網(Fox News)專訪時，則對川普揚言對歐洲消費商品開徵關稅做出溫和批評：「如果爆發貿易戰爭，怎麼能指望我們加強安全與國防支出呢？」

緊接著在馬克宏之後，本周將有多名歐洲首長陸續訪問華府，英國首相施凱爾(Keir Starmer)27日將拜會川普，歐盟外交政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)也將抵達。

歐洲領袖3月6日將舉行旨在表達對烏克蘭支持、加強歐洲防衛的特別峰會，馬克宏26日將透過視訊會議針對這次訪美之行與川普磋商的結果向歐洲元首做簡報。

多年來，馬克宏一直呼籲歐洲要有更多「戰略自主」(strategic autonomy)，軍事方面應該減少對美國的高度依賴，如此論述引來某些法國周邊鄰國的質疑。馬克宏這次與川普見面時再度重申主張，談到安全問題時說：「歐洲所有人現在都明白了，這是我們歐洲人的責任。」他說：「歐洲人如今已經願意做出更多。」

對於和平協議架構，馬克宏說，歐洲國家可以派出部隊，但不是前往戰場第一線，而是擔任維和部隊，美國則扮演展現團結(solidarity)的角色。

馬克宏 川普 烏克蘭

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