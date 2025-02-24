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美法元首會面展信任 川普：樂見歐洲參與俄烏終戰

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美法元首會面展信任 川普：樂見歐洲參與俄烏終戰

中央社巴黎24日專電
俄烏戰爭滿3周年，法國總統馬克宏（左）24日拜會美國總統川普（右），兩人互稱情誼堅定。路透
俄烏戰爭滿3周年，法國總統馬克宏（左）24日拜會美國總統川普（右），兩人互稱情誼堅定。路透

俄烏戰爭滿3周年，法國總統馬克宏24日拜會美國總統川普，兩人互稱情誼堅定。馬克宏承諾歐洲將加強國防，共同捍衛和平；川普則樂見歐洲扮演角色並派維和軍至烏克蘭，並認為幾周內能終止戰爭。

在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭3周年這天，馬克宏（Emmanuel Macron）走訪白宮會晤川普（Donald Trump）。川普在白宮橢圓形辦公室接見馬克宏，為俄烏終戰的方式與條件定調，同時確保歐洲保有談判一席之位。

由於川普對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）態度日益友好，各界期望馬克宏利用他與川普的特殊友誼，敦促讓美國領袖將歐洲納入終結烏克蘭戰爭的談判之中。

兩個多小時的談話後，雙方召開聯合記者會。川普看來神情愉悅，首先發言為會面定調，他說道，「法國是我們最悠久的盟友」，並稱若自己當時是總統，俄烏戰爭就不會發生。

川普強調，目標是俄烏停火，並永久止戰，「我們必須停止殺戮，實現和平」。他形容馬克宏「投注相當心力」，並表示兩人「在主要問題上彼此同意」。

川普指出，「歐洲應該在確保烏克蘭長期安全上扮演關鍵角色」，他重申應「重新平衡」對烏克蘭的援助。據他所言，美國已傾注3000億美元，其中主要是軍援；而歐洲只提供1000多億美元，「而且大多是借貸形式」。

一旁的馬克宏表示，兩人對話取得「實質進展」，更指出「法、美情誼由來已久」，兩次世界大戰並肩的情誼「讓我們團結捍衛和平與主權」。

他談及歐洲在俄烏戰爭的援助，表示「烏克蘭是歐洲集體安全的前線」。馬克宏也強調，「和平並不意味著烏克蘭投降」，必須要有停火與主權的保障，讓烏克蘭可以進行談判，並說「沒有人願意生活在一個以強者為尊的世界」。

馬克宏大打信任關係牌，認為川普與普亭保持對話是對的，「但要試著取得安全保證，為此我們需要美國支持」。於此同時，也表示很高興川普決定會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

美國與烏克蘭正擬定礦產協議的細節，雙方磋商團隊現已處於談判最後階段。川普對澤倫斯基的態度似乎有所緩和，稍早對談時，川普提到將於「這周或下周」邀請他在白宮會面。

在川普、馬克宏會晤前，兩位領袖先共同參加了七大工業國集團（G7）峰會視訊會議。視訊峰會後，兩人才進行對話，並開放媒體拍攝。從媒體傳出的片段，可看見兩人肩並肩坐在椅子上，面對鏡頭侃侃而談，氣氛輕鬆。

兩人互動良好，馬克宏向川普說道：「我以朋友身分前來」，會談中他向川普承諾，「歐洲已準備好成為更強大的夥伴，並在國防上做更多」。

他指出，共同目標是建構烏克蘭穩固且長久的和平，期盼美國「強有力」的參與以確保和平。馬克宏重申，烏克蘭「應該參與」終戰談判。

至於烏克蘭是否能收復被俄羅斯侵略的失土，川普回覆，「再看看，談判才剛開始」，並說這都是談判的一部分，「我也希望，但這不是簡單的事」。

川普向媒體說，俄烏戰爭應該「幾周內」就能落幕，並表示自己5月9日並沒有要出訪俄羅斯的「衛國戰爭勝利日」，認為時機還太早。

儘管歐洲內部對於派兵烏克蘭一事仍有分歧，但馬克宏向川普指出，「歐洲甚至已經準備好派遣軍隊」，以確保「和平有被遵守」。

川普回覆「這沒問題」，還說「維和任務是件好事」。他表示，「這將會需要以某種形式提供支援」，但不管如何，歐洲人「都會在」。而且在美國元首看來，普亭也會接受歐洲維和軍隊進駐烏克蘭。

川普 烏克蘭 馬克宏

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