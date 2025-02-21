華郵：支持川普的紅州農民開始擔心關稅引發貿易戰

川普總統對加拿大、墨西哥及中國祭出關稅。路透

華盛頓郵報21日報導，川普 總統對加拿大、墨西哥及中國祭出關稅 ，貿易戰爆發頗有山雨欲來氣氛，支持川普的紅州農民如今變得越來越緊張，擔心流失海外客戶。

愛阿華州 農民蘇珊‧薛勃恩(Suzanne Shirbroun)與丈夫共同經營大豆及玉米生產，川普幾乎每天宣布關稅、貿易措施，讓薛勃恩與其他農民變得手足無措，原本擬妥的生意規畫都被打亂。

川普宣布中國進口商品加徵關稅，將使得薛勃恩使用的除草劑成本提高。薛勃恩農場使用的拖拉機與其他農業機械，通膨期間早就價格走高，川普宣布的鋼鋁稅之後可能進一步漲價。貿易戰一旦發生，美國農民首當其衝，因為川普第一任執政期間，其他國家對美國鎖定的頭號報復對象就是農產品。

報導指出，川普在大選時獲得農業州選民高度支持，川普主張透過關稅政策鼓勵製造業職缺回流、對貿易夥伴有欠公平的措施祭出打擊以及創造政府更多稅收，在愛阿華州普遍獲得選民認同。但曾經投票給川普的薛勃恩等愛州農民，現在卻擔心貿易戰恐將造成生意受到影響。

愛阿華州大量出口大豆到中國，玉米則銷往墨西哥，農民使用的鉀肥(potash fertilizer)將近90%從加拿大進口。川普二度執政上台第一個月，就對中國、墨西哥以及加拿大都開徵關稅。

曾代表農產貿易團體到越南、智利、巴西等地考察的薛勃恩說，川普「美國優先」(America First)策略恐將造成內傷，忽略美國農民對美國以外地區客戶的依賴。

她表示：「我有很多大豆跟與玉米必須賣掉，因此我不能只看美國市場。」

薛勃恩指出：「我們的目標是讓愛阿華州以及美國的玉米農場都能賺錢，若要達成這個目標，我們就需要國際市場，我們必須符合海外市場增加的需求才行。」