「大家喜歡嗎？」川普喬州監獄照 掛在橢圓形辦公室外

川普涉嫌推翻2020年喬治亞州選舉結果而遭犯罪起訴，向富爾頓郡立監獄到案時拍攝了入獄照(mug shot)。(路透)

川普 總統二度入主白宮 後，橢圓形辦公室外的走廊牆壁上，掛著在喬治亞州遭控干預選舉案2023年主動到案時拍攝的監獄 照(mug shot)。

川普監獄照2023年8月24日攝於喬州富爾頓郡監獄(Fulton County Jail)，如今裱框掛在橢圓形辦公室門外牆壁上，各國元首與其他來賓進入橢圓形辦公室前都會看到。川普13日接見印度總理莫迪(Narendra Modi)時，媒體拍到兩人見面的畫面，監獄照就在背景裡。

Post’s front page of Trump mug shot adorns wall outside Oval Office https://t.co/ZbdmotG6r5 pic.twitter.com/vXQ1kUx3B3 — New York Post (@nypost) 2025年2月14日

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)4日前往白宮拜會川普時，川普、副總統范斯與內唐亞胡同框的照片，也可以看到監獄照掛在橢圓形辦公室門外牆上。

根據蓋帝圖像(Getty Images)照片，川普監獄照刊登於紐約郵報(New York Post)頭版，裱著金框掛在牆上。

長期擔任川普助理的白宮副幕僚長史卡比諾(Dan Scavino)14日在社群媒體X發表短片，畫面當中就出現川普監獄照。史卡比諾發文寫道：「情人節快樂。歡迎來到華麗的橢圓形辦公室。」

川普第一任期結束之後，總共遭到四件犯罪起訴，其中推翻2020年大選結果、擅自帶走機密檔案兩件聯邦起訴已經撤銷，遭控干預喬州2020年大選結果而被大陪審團以13項罪名起訴的訴訟仍未結束。遭到34項起訴的「封口費」案2024年5月被陪審團裁定全數定罪。

美國廣播公司(ABC)報導，川普後來經常把監獄照比喻為「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)運動的重要象徵。

競選期間，川普2024年8月在一場造勢活動上詢問支持群眾：「大家喜歡我的監獄照嗎？」川普接著說：「這是史上銷售第一的監獄照。比貓王(Elvis)照片還熱門，超越法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)，大家知道嗎？」

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