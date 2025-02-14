馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

全球首富馬斯克率領政府效率部雷厲風行推動政府縮編。路透

華盛頓郵報14日報導，全球首富馬斯克 (Elon Musk)率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)雷厲風行推動政府縮編，手段遭控違反聯邦法律，馬斯克雖說政府效率部比其他組織都更透明，迄今卻未公布架構、運作以及人事名單。根據目前可以取得的資訊，政府效率部人員有精英律師、年經工程師，也有曾在K他命(ketamine)療法公司任職的員工。

報導指出，政府效率部究竟包含哪些人，職稱為何、扮演何種角色等細節，外界無法得知。某些情況下，就連哪些人負責哪些聯邦機關也無法確認。根據公開資料、社群媒體發文與聯邦官員訪問，已經確認在聯邦機關進駐的政府效率部員工包括：

白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)的妻子、前副總統潘斯新聞秘書凱蒂‧米勒(Katie Miller)也在政府效率部。但她透過簡訊對華盛頓郵報表示，目前並不負責政府效率部的媒體聯絡事宜。

在政府效率部擔任工程師的畢昂(Alexandra Beynon)原為高盛集團(Goldman Sachs)工程師，日前改在丈夫創辦的K他命療法公司Mindbloom上班。

曾為最高法院大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)擔任助理的眾達律師事務所(Jones Day)律師勃恩漢(James Burnham)目前是政府效率部律師。另一名政府效率部律師齊米克(Keenan Kmiec)是大法官艾里托(Samuel Alito)擔任聯邦法院法官期間的助理。

＊聯邦人事管理局(Office of Personnel Management， OPM)

馬斯克人工智慧(AI )新創公司xAI幕僚長史卡列斯(Amanda Scales)，以及同樣來自馬斯克太空探索科技公司(SpaceX)的人事部門資深顧問畢爾德(Brian Bjelde)、人力資源專家杜爾特(Stephen Duarte)、人力經理漢納(Christina Hanna)、人事主任莫洛德茲安諾斯基(Bryanne-Michelle Mlodzianowski)。

＊聯邦總務署(General Services Administration，GSA)

曾任職雲端軟體公司Salesforce的新創AI電子商務公司Airkit.ai共同創辦人艾肯(Stephen Ehikian)、馬斯克手下特斯拉(Tesla)電腦軟體工程師薛德(Thomas Shedd)。榮登富比世雜誌(Forbes)2021年「30位30歲以下企業家」(30 under 30)排行榜的智慧財產管理公司Brainbase共同創辦人瓦納(Nate Cavanaugh)，目前擔任薛德顧問。

＊財政部

雲計算軟體集團(Cloud Software Group)執行長克勞斯(Tom Krause)。克勞斯2月初在電郵中告知集團員工，在財政部服務的同時會繼續保留原本的工作。克勞斯負責財政部具有高度敏感的財政服務局(Bureau of Fiscal Service，BFS)撥款系統。25歲前任太空探索科技公司員工埃萊茲(Marko Elez)進入財政部後，因為社群網站的種族主義舊發文曝光而向政府效率部請辭，但馬斯克已表示將重新啟用。