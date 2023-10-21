拜登：哈瑪斯攻擊欲破壞以色列沙烏地關係正常化

總統拜登。（路透）

美國總統拜登今天表示，巴勒斯坦的伊斯蘭武裝組織「哈瑪斯 」（Hamas）本月7日攻擊以色列 ，造成約1400人死亡，目的是破壞以色列與沙烏地阿拉伯 關係正常化。

路透報導，沙烏地阿拉伯是中東地區的強國，也是伊斯蘭教兩大聖地的所在地，曾於2020年支持阿拉伯聯合大公國、巴林在時任美國總統川普政府居間斡旋下與以色列建交。

沙烏地阿拉伯則尚未與以色列建交，主張應該先處理巴勒斯坦的國家地位問題。

拜登在一場募款活動中說：「哈瑪斯對以色列採取行動的原因之一是…他們知道我正準備與沙烏地阿拉伯磋商。」

拜登還說：「大家知道嗎？沙烏地阿拉伯想要承認以色列。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年6月訪問沙國首都利雅德（Riyadh）的首要任務，就是推動沙烏地阿拉伯和其他阿拉伯國家與以色列關係正常化，儘管他當時坦言短期內不會取得任何進展。

布林肯本月8日告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「若（哈瑪斯攻擊以色列的）部分動機是要破壞推動沙烏地阿拉伯與以色列拉近關係的努力，也不是意料之外的事」。

拜登日前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）訪談，被問及「以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化的努力是否已經無效」時答道，關係正常化的可能性「仍在，但是需要時間」。

以色列遭哈瑪斯襲擊後，對加薩走廊（Gaza Strip）展開大規模空襲，造成逾4000人死亡，並矢言營救被挾持的人質，同時剷除哈瑪斯。