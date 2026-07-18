一晃眼，我在中文學校初中畢業了！記得，有一次中文學校校長問我：「你喜歡上中文學校嗎？」我回答 ：「不喜歡，周末我有兩天休息，現在只有一天了。」那是我的真實的想法，但我仍然堅持學習了九年。

如今多年過去，我非常感激學校和父母對我學習中文的支持與鼓勵。現在，每周末我都回到中文學校，作為一名志工來回報學校對我的幫助，同時，當我看到新一批學習中文的學生時，令我想起了最初學習中文的一段艱難時間，因為我堅持學習中文，現在我能夠幫助別人。如果我的父母沒有堅持要求我上中文學校，我也不會成為現在的我。

現在，我從中文學校初中畢業了，代表著我九年來堅持不懈的努力，也激發了我對學習中華文化的深厚興趣。今後，我會繼續學習中文，學習中文化，傳播中華文化。

阮秀欣（紐約，人力中心中文學校）

我今年是中文初三畢業啦！從學前班開始到現在我學了十年的中文。

在這十年裡，我學會寫中文字、拼音、發音、聲調還有符號，學習中文的過程讓我覺得好神奇，也讓我慢慢地對中文學習的興趣愈來愈濃。

一開始我覺得寫中文字好難，因為中文字好多，筆畫好難寫，我在學前班學寫中文的時候，我一邊寫一邊哭，一邊對媽媽說：「我不想學中文了，好難啊！」媽媽告訴我：「

剛開始學是有些難，等你慢慢掌握了要領，你會覺得中文的博大精深。」

媽媽還說：「學好中文，對你以後的人生道路會有幫助的。你還是認真去學好中文，中文對我們每個人都很重要。」

我非常感謝媽媽的鼓勵和支持，讓我能堅持下來。現在，我終於初中畢業了，這麼多年來的努力和付出是值得的。