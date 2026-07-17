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讀書

林可平（加州，信望愛中文學校）
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我非常喜歡讀書。每當翻開書本，我的思緒便會飄到另一個世界——一個平靜、祥和的世界。在那裡，我可以暫時忘記功課和鋼琴，只有書裡的世界。 

我從三歲開始「讀」書。記得那時，每天睡前，爸爸都會為我和可安讀故事。直到現在，爸爸媽媽的手機裡還保存著許多當年的影片。我清楚地記得那時的自己——坐在椅子上，胖嘟嘟的小腿，眯著眼睛，和妹妹一起專心地聽爸爸講故事。 

是的，我的第一本書，實際上是爸爸讀給我們聽的，叫Dr.Seuss 。書裡有許多彩色的插圖，句子很押韻。我們非常喜歡那本書，每天晚上都期待著聽故事。如果爸爸哪天說不能讀書，那他就得面對兩個三歲孩子的大哭大鬧。 

我最喜歡讀書的地方，其實是在馬桶上。坐在那裡讀書特別安靜，不過有時候妹妹和姊姊也會來打擾我。 

我最喜歡讀的是小說。小說不但令人興奮，還能讓我彷彿成為書中的主角，把自己融入故事情節，隨著人物一起歡笑、難過。相比之下，其他類型的書會讓我覺得有些枯燥。

讓我印象最深刻的一本書，是我大約七歲時，媽媽讀給我們三姊妹聽的故事，叫Wayside School 。那本書的內容有些可怕，每當晚上聽完後，我都會感到害怕，甚至做惡夢。這讓我明白了書是有力量的，它可以拉動你的喜怒哀樂。 

閱讀不僅帶給我豐富的想像力，也讓我獲得新的知識，打開了我的眼界。 

我愛讀書。 

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