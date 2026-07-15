那天，姊姊穿上她最神氣的天藍色長裙。姊姊長得很高，在我眼裡，她簡直就是通往天空的梯子。她裙子上布滿了深藍色的大圓點，走起路來，那些圓點就像在海浪裡翻滾的小石頭。姊姊總是笑說，這些圓點是她趁著夜晚從海裡捕捉到的珍珠，只要在陽光下走得夠遠，珍珠就會發出魔法的光。

我低頭看了看自己的彩虹裙，心裡有點羨慕，也有點小小自豪。我的裙子上有紅、橙、黃、綠、藍、紫六種顏色，雖然沒有姊姊那種會發光的珍珠，但我總覺得自己走路時，腳底會帶出一道小小的彩虹。

「我們去抓雲吧！」姊姊提議著。她頭上的藍色蝴蝶結在微風中輕輕晃動，像一隻隨時準備起飛的藍蝴蝶。

我們手牽著手，走進了鎮外那片廣闊的綠草地。姊姊走在前面，她的長裙在草尖上滑過，發出輕微的「沙沙」聲，那是小時候我最安心的音樂。

「妳看那朵雲，」姊姊指著頭頂，「它長得像不像一隻張開嘴巴的大河馬？」

我仰起頭看，真的耶！那朵紫色的雲原本圓滾滾的，被風一吹，慢慢拉長了身子，真的變成了一隻正在打呵欠的河馬。我忍不住伸出手，試圖去觸摸那些柔軟的邊緣。雖然知道它們遠在天邊，但在那一刻，我真切地覺得自己只要踮起腳尖，就能抓下一片放進嘴裡品嚐。

太陽漸漸升高，我發現姊姊裙上的圓點在光線下顏色變深了，而我的彩虹裙則變得更加鮮亮。這就是大自然的魔法吧？只要心情是彩色的，看出去的世界就不會灰暗。

「姊姊，如果雲掉下來了怎麼辦？」我突發奇想地問。姊姊回答：「那我們就用妳的彩虹裙把它接住，然後剪成小塊送給不開心的小朋友。因為雲朵的味道，一定是甜甜的。」

聽完姊姊的話，我笑得更燦爛了。我們繼續在草原上漫步，四周安靜得只剩下風聲和我們細碎的腳步聲。那些紫色的雲朵依然悠閒地漂浮，而我們姊妹倆的身影，就縮小在這一片廣闊的天地之間。

那天的漫步並沒有終點，我們也沒有真的抓到雲。但直到很多年後，當我再次看到天空中的紫色雲影，我依然會想起那個陽光燦爛的午後，想起姊姊那件圓點長裙，想起我腳下的彩虹，還有那種能觸摸到天空的快樂。

最美的魔法並不是真的變出什麼，而是能有一個人，陪著妳在草地上觀察雲朵的形狀，並相信太陽公公每天都會對著我們微笑。那一天的草地與陽光，就這樣被永遠地畫進了我的心裡。