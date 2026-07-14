這是我在灣畔學校上初中的第一年，我覺得很難，但是也很好玩。剛上初一的時候，我在學校很不舒服，很害怕別的同學，但是現在我很喜歡上學。

我覺得中學很難，因為我不知道怎麼交新朋友，我只喜歡跟我的老朋友玩。我上課的班有很多不同的學生，我看到他們很會逗別人笑，我覺得這些人也很好的。在我們學校，雖然有一些人很不好，但並不是每個人都很刻薄，更多的是友善的人，因此，我在新學校交到了一些新朋友。如果我沒有交到這麼多朋友，我自己會很難過，但當我交了很多新朋友時，我感覺很好，我覺得自己很勇敢。

我聽說中學對學習成績的要求很高，開始時我很害怕，因為如果我的成績沒有達到一定的要求，我就沒辦法參與一些活動，比如加入學校的運動隊、去校外參觀等。而且如果我的成績不好，我自己也會很難過。我們每一次有考試時，我都很擔心自己考不好，但事實是，如果我的成績真的不好，我知道應該怎麼提高成績，我可以多問老師，也可以更加努力學習。

很多人都覺得上初中不好玩，因為功課太多、上課很無聊，不過我沒有這種感覺。我發現學校其實有很多十分有趣的活動，比如全校的集合就很有趣。集合時，同學們常常跟老師比賽，有時候是有趣的問答搶答賽，還有玩遊戲，誰贏了就會得到糖果。我們常常在星期五玩一個遊戲，遊戲開始前每個班會抽一個人來代表自己的班參加。我沒被抽到過，可是我也不想被抽到，因為我覺得要代表自己的班和老師在全校集合時比賽讓我害怕，我看別人去比賽就好了。

在灣畔學校上初中的第一年很難忘，也很好玩。我希望七年級、八年級也能像這樣。