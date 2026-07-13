每個人想像的美國不太一樣，但是人們都希望未來會有更多的選擇。以前很多人想來美國，因為他們是來找好的工作，或是追求美好的生活。不管是什麼，人們來這裡的原因就是因為他們認美國會讓他們的未來變得更好。

二十五年後，我所懂憬的美國就是一個非常平靜的地方，沒有戰爭，安全又方便。我希望能和其他國家和平相處，也許這很不容易實現，但至少我想看到有所改進。交通工具能變得更方便，塞車也就會因此減少。現在的技術和科技愈來愈發達，會把我們的生活變得更輕鬆。雖然科技更好了，我們也不能全靠科技來代替我們的工作，我們要靠自己的雙手來達到我們所要的成果。

我盼望著美國的環境變得更乾淨，所以我們要設法減少污染，並且回收再利用某些材料來做成其他東西，比如塑膠。塑膠如果沒有利用的話，最終就會埋在垃圾場，塑膠分解的時候會釋放出有毒物質，對環境不好。海洋動物有時候會把這些垃圾當成食物吃了，這些垃圾讓動物噎到導致死亡。二十五年，環保能源的使用量會提升，例如太陽能、風能、水能、地熱能和生物質能。現在我們經常用化石燃料來提供能源，這個能源使用會污染環境，所以我們應該減少使用量。

總之，在二零五一年，我所憧憬的美國是個安全、方便、平靜，和乾淨的地方。我認為現在的美國比以前好，但是我也覺得以後會變得更好。以前到現在都有這麼大的改變和進步，這樣想的話，以後的改變肯定會把美國變得好多了。人們都很期待未來的美國，希望能讓我們的生活變得更美好。