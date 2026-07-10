今年是讓我這個追劇者非常期待的一年。我從小學五年級就開始看中文連續劇，這些年以來，我認識了不少有名的明星和演員。既然知道了這麼多人，他們之間合作的機率就會比較高，可以期待的劇就愈來愈多。以下我來分享今年最欣賞和期望的幾部劇。

首先是二月播出的幾部劇：「成何體統」、「江湖夜雨十年燈」，還有「純真年代的愛情」。這幾個裡面都有我非常喜歡的丞磊、王楚然、周翊然和陳飛宇。丞磊之前拍過「雲之羽」還有「錦月如歌」，把裡面的名門公子和將軍都演的出神入化。他在「成何體統」裡跟王楚然合作，王楚然之前拍過一部劇，讓她受到網上霸凌，這兩年都比較少出沒，所以她回來拍這部戲，我感到很欣慰。

接下來是周翊然演的「江湖夜雨十年燈」。自從看過他拍的「當我飛奔向你」還有「換羽」，我就很迷他。二月最後一部劇是「純真年代的愛情」，它不只劇情獨特，還有陳飛宇的加持。我覺得陳飛宇演精緻的角色非常好看，即使是他在「純真年代的愛情」裡土土的樣子，也沒有傷到他的形象。

今年三月有「逐玉」、「白日提燈」，跟「折月亮」。「逐玉」裡的男主是張凌赫，他又高又帥，而且之前還是電氣工程專業的高材生。「逐玉」的海報也設計的很好看，又是一部我愛不釋手的劇。至於「白日提燈」跟「折月亮」，裡面的男女主我都極為喜歡。「白日提燈」裡的是迪麗熱巴還有陳飛宇，「折月亮」裡是林一跟盧昱曉，我幾乎看過他們拍的每一部戲。況且，迪麗熱巴跟陳飛宇的顏值都有類似的氛圍感。「折月亮」更是著名的網路作者竹已寫的，她曾經寫過「難哄」跟「偷偷藏不住」，改編的劇都大受歡迎喔！

這些只是我寫的單子上的一部分，但其實還有很多呢，我的空閒時間都會奉獻給這些戲劇。總之二零二六真的是追劇的一個好年。