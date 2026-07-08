青翠的公園綠地上，矗立著一棵棵巨大的杉木，像排著隊伍的衛兵，挺立在如茵的草地上。早晨，高大的杉木沐浴在溫暖陽光下，突然一個微小的聲音說：「大哥哥們，請告訴我上面的天氣怎麼樣？」原來是一株小樹苗在說話，大樹們發現多了一個小弟弟，大家都非常驚喜。

大樹們熱心地向小樹苗轉述外面的世界，翱翔的飛鳥、絢麗的朝陽、繽紛的雲彩⋯⋯，還有那仲夏可怕的颱風。晴朗的日子裡，他們一起歌唱，颳起風暴的日子裡，大樹們幫小樹苗擋風遮雨。在大哥哥們的保護下，小樹苗漸漸長大了，覺得日子過得美好極了。

一個美麗的下午，公園裡來了一群伐木工人，一棵棵大樹瞬間倒下。工人們瞧不上小樹苗瘦弱的枝幹，繞過小樹，只尋著大樹砍伐。不久，一棵棵粗壯的樹幹被大卡車運出園區。「小弟弟，再見了！要勇敢長大喔！」大樹們惜別的叮嚀迴盪在空蕩蕩的草地上，最後，只剩下孤單的小樹苗。黑夜慢慢降臨，小樹苗默默度過了第一個孤獨的夜晚。

第二天一早，來了另一群工人，他們用鐵絲網把公園圍了起來。接下來的日子裡，挖土機、大卡車、起重機、混凝土車⋯⋯，陸陸續續進出園區。小樹苗在飛揚的塵土、轟隆隆的噪音中，慢慢長大了。ㄧ年後，一棟棟高樓櫛比鱗次，小區內花木扶疏。小樹的周邊種植了花草，池塘裡小魚兒穿梭在荷葉間，草皮上鋪設了步道。

清晨，早起運動的居民來到公園舒展四肢，有打拳的，有跳舞的，有慢跑的。下午，孩子們三三兩兩聚在一起玩遊戲，他們繞著小樹玩捉迷藏、老鷹捉小雞、木頭人⋯⋯。晚飯後，散步遛狗的居民，大夥兒都喜歡來公園裡走走，直到深夜才安靜了下來。

春去秋來，在陽光的沐浴下、風雨的淬鍊中，小樹漸漸長成一棵大樹。社區管理處在樹下安置了座椅，居民們喜歡坐在茂密的枝葉下乘涼，小朋友們聚在老爺爺的身旁聽故事。樹上的鳥窩裡，鳥媽媽忙著孵蛋，樹下的花叢中，蝴蝶、蜜蜂辛勤的採集花蜜，小公園裡熱鬧極了。

靜靜的夜裡，他回想起臨別時大哥哥們的鼓勵，如今自己也長成了一棵健壯大樹，像大哥哥們一樣，勇敢挺立在風雪中。從此，他充滿信心地迎向朝陽，昂首仰望藍天，嘹亮的鳥鳴聲迴盪在耳邊。在居民和蜜蜂、蝴蝶們的陪伴下，一點兒也不寂寞，他是一棵快樂樹。