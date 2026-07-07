今年的暑假對我來說既充實又令人興奮。我計畫去現場觀看世界盃足球賽、回中國看望外公外婆，還要參加三場重要的足球比賽。

首先，我要去現場觀看世界盃足球賽。這場比賽是葡萄牙隊對剛果隊的小組賽，比賽將在德州休斯頓舉行。去觀戰時，我要帶上兩樣非常重要的東西：第一樣是三套C羅的球衣，因為我是C羅的忠實球迷。第二樣是一百美元，我打算購買一些世界杯紀念品。

看完球賽後，我還會參觀NASA的火箭博物館。我對火箭非常感興趣，想了解製造火箭需要哪些材料、如何培養專業技術人員，以及研製一枚火箭需要多長時間。聽爸爸說，製造一枚火箭從開始研發到最終完成，可能需要十年到二十年的時間。我還想在NASA購買一些紀念品，等新學期開學後帶給同學們看。

我對回中國看望外公外婆也非常期待。外公外婆專門為我們準備了舒適的房間，房間裡的電視可以播放許多適合小朋友觀看的節目，所以我想看什麼節目就能看什麼節目。另外，外公外婆家附近還有一條美麗的幸福林帶綠色走廊，我可以在那裡玩耍和進行射擊遊戲。聽說幸福林帶還新建了一個遊樂場，我一定要去好好體驗一番。

暑假的第三個計畫是參加三場重要的足球比賽。無論比賽結果如何，我都感到十分興奮。今年我將穿上Oregon Surf球隊的新隊服，還會擁有屬於自己的新球號。為了購買新隊服，需要支付四百五十美元。整套裝備共有三件：第一套是比賽服，主要顏色是黑色，搭配少量金色；第二套是訓練服，主要顏色是金色，搭配少量黑色；最後還有一件外套，上面會印有我的名字和球號。

為了完成這些暑假計畫，媽媽說大約需要花費兩萬美元。雖然費用不低，但我相信這個暑假一定會非常精采，也一定會給我留下許多難忘的回憶。