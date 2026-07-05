我叫張紘翔，這個名字是媽媽送給我的第一份禮物，也充滿了媽媽對我的愛。

我爸爸是美籍泰裔，雖然不會說中文，卻很喜歡我名字的意思。所以在家裡，爸爸常常大聲叫我「紘翔」，這讓我覺得很有力量。

媽媽告訴我，「紘」是大而開闊，像海一樣廣大；「翔」是飛，像鳥兒在天上高飛。她希望我長大以後，不論在什麼地方，心都能像大海一樣廣大，也能像鳥兒在廣大的天空中飛翔，不怕難地朝著自己的理想前進。媽媽只希望我能快樂地達成自己的願望。

我覺得我的名字就像個隱形的好朋友，不

論去到世界的哪一個地方，只要寫下「張紘

翔」，我就能感覺到爸爸和媽媽的愛和支持。這三個字像一道光，照著我前方的路，提醒我把眼光放遠，讓我有信心去面對挑戰，快樂地走出我自己的人生大道。

黃中宇（紐約慈濟人文學校）

小時候，因為我長得圓圓胖胖的，大家給我取了一個小名叫「胖胖」。直到四歲要上中文學校，我才真正認識了我的名字，原來我叫做「黃中宇」。

聽媽媽說，這個名字是遠在台灣的外公取的。外公希望送給我一個好寫、好聽，又充滿意義的名字，他認真地選了好幾個字，甚至還去請教算命老師，最後決定幫我取名為「中宇」。我非常喜歡外公取的名字，因為它是獨一無二的。

外公曾告訴我，「中」代表為人處世要中規中矩

，「宇」則代表廣大的宇宙。外公希望我能當個守規矩的好孩子，也期許我長大後能擁有寬廣的世界觀。

我的名字藏著家人對我滿滿的愛，雖然我現在年紀還小，但我會記得家人的期許，希望將來有一天，我的名字能成為家人的驕傲。