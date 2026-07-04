時光飛逝，一轉眼，六年過去了，我很快就要在中文學校畢業了，心裡高興又不捨。高興的是我學會了很多中文，不捨的是要離開一起學習多年的同學們。

我九歲開始學中文，到現在已經學了六年。剛開始時，我覺得中文很難，因為漢字筆畫多，我常常寫錯，也聽不太懂老師的講解，於是我通過讀書和練習，慢慢進步中。現在我能看得懂課文，也能用中文表達自己了。

學會中文也讓我了解更多中國文化，最大的收穫是學會了「做事都得堅持才能成功」的道理。六年的堅持學習並不容易，現在我畢業了，我為自已感到驕傲。畢業以後，我會繼續學中文，提高自己的中文程度，希望將來學以致用，幫助有需要的人。

李芳涵（紐約，鳴遠中文學校）

時間過得很快，轉眼間我就要從小學畢業了。回想起這段在中文學校學習的日子，我的心裡充滿了喜悅，也感到很有成就感。

和很多同學不同，我是在紐約公立學校讀六年級時，才正式開始學習中文。雖然我在家能說簡單的中文，但我從沒學過寫字，也不知道如何將中文運用在生活中。平日公立學校課業繁重，周末還要上中文課，這對我來說是個不小的挑戰。

在學習過程中，我遇到了很多困難，尤其是記漢字、練習發音和寫作文，常讓我感到掙扎。幸運的是，有父母和老師耐心的陪伴，讓我從完全不會寫字，到現在能認識許多漢字，還能讀中文書。雖然寫作文有時仍讓我頭疼，但每一次進步都讓我更有自信。

我最感謝父母、老師和同學，是你們的鼓勵讓我在繁忙中堅持下來。畢業後，我會繼續努力學中文，希望將來能更自然、流利地與人交流。感謝所有人的陪伴，我終於完成小學學業了，心裡充滿了感激！