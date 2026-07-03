雖然童年時期去過幾次台灣，欣賞了一些天然美景，卻因為當時年紀還小而沒有留下太深刻的印象。反而是增添了一些旅遊經驗後，再度回台灣參加辯論夏令營，我才第一次認識到另一種台灣的不同面貌——繁忙的都市生活令人目不暇給，其中，小吃的經驗在我心中留下了深刻的印象。

我在都市裡注意到的第一件事，就是便利店無所不在。三更半夜，飢腸轆轆的我們下了車，走向老師安排的旅館，而正當我絕望地想著一定沒有商店開著時，一陣晚風帶來了茶葉蛋的濃香，像一匹快馬一樣衝進了我的鼻腔，一抬頭就看見一間還亮著燈的7-11便利商店。大家立刻買了一大包茶葉蛋和三角飯糰，雖然那時我們都很累，回想起來卻有種溫暖的幸福感。

伴隨著茶葉蛋的味道，我矛盾的童年回憶也再次浮現在腦海中。小時候，媽媽會煮茶葉蛋，所以整個家就瀰漫著茶葉蛋的味道，而這也是從學校回家時，第一股迎接我的味道。每次咬一口，那醬油與茶葉的美味就在我的腦中像煙火一樣爆炸，但實在太多個了，所以我們一連好幾天，不是直接吃，就是配著滷肉飯吃。這時候，我就會吵著要吃其他食物，所以媽媽只好到附近買三角飯糰，當時我不知道怎麼打開塑膠包裝，所以最終餡料與飯粒黏得滿手都是，而海苔則變成碎片，掉得滿地都是。不過那粒粒分明的米飯，搭配濃厚香氣的牛肉與脆脆的海苔，卻有一種多層次的獨特口感。

台灣的其他食物也令人難忘。吃水餃時，每當堆得滿山一樣高的水餃端到桌子上，我就迫不及待地咬破那薄而有彈性的皮，隨後，濃厚的肉汁就像噴泉一樣爆了出來，蔓延到口腔的每一個角落。味道雖濃，卻留下了淡甜，這應該就是台灣的味道吧，而紅茶則是水餃的最佳「涼」伴，那甜配合鹹，真是滿足，在豔陽下帶來一些涼爽。

在那次的旅行裡，我發現了一個新的台灣，我不僅體驗了方便卻文化豐富的都市生活，也享受了許多美食，而小吃不但帶來了新的感受，也讓我想起許多往事。不論是在街上吃茶葉蛋，還是在餐廳裡慢慢的享受水餃，都有不同的感受，讓我領悟到飲食對於台灣這多元社會的重要性。