千里馬夢見火星人／《小鬧鐘和千里馬、百里馬的故事》系列之六

這天，千里馬迷迷糊糊看到地面紅紅的，還冒出一股熱氣。遠處走來一個人，渾身上下閃著火星。千里馬不敢動，那人走到面前，嘴裡飄出火焰。

他說：「別怕，歡迎你來到火星！」很快來了很多火星人，身上的火都不一樣。有的是藍的，有的是紅的，有的是綠的，有的是黃的，有的是紫的。有的火像在跳舞，有的火四處亂竄，有的火會變大，有的火會變暗。

原來，火星人的身上都有火氣。心情不一樣，火氣就不一樣。開心時，火會跳舞；生氣時，火會變大；難過時，火會變暗。

忽然奔來一人，冒著紫色的火，這火愈來愈大，變成了黑色。他手舞足蹈，周圍的人受到感染，亂成一團，眼看會成一片火海。

千里馬不知該怎麼辦，幸好小鬧鐘出現了，「滴答，滴答」。在「滴答」聲裡，火星人心裡都暖暖的，身上的火都變小了，像小星星。那個橫衝直撞的人安靜了，身上的大火變成小火焰，快樂地跳起舞。火星人圍住了小鬧鐘，他們從來沒有見過能讓大火變成小火的人。

這時來了一個老人，他的腳下，不時閃出小火星。眾人讓出路來，他走向小鬧鐘，拉住她的手直搖。「火星上沒有時間，也從來沒有見過鐘表，妳來得太及時了！」他說。

火星老人帶著她和千里馬去他的住處，眾人緊緊跟著。「火星地下的火很不穩定，很多人變得急躁，容易發火。」老人說。

一路上，地面愈來愈熱。大石頭時不時會「轟」地亮一下。

老人住在深山洞裡，裡邊有轟隆隆的聲音，愈往裡走，聲音愈大。小鬧鐘微笑著，輕鬆地走著，「滴答，滴答「。

這「滴答」聲有一股魔力，一會兒，周圍寂靜無聲，地面也不再發熱。「火星有救了！」老人緊緊挽住小鬧鐘：「你能住下嗎？」小鬧鐘搖搖頭：「這裡的一天，就是地球的一年呀！」

老人呆住了：「是呀，你得和兄弟姊妹住一起！」千里馬打了個響鼻：「不怕，我回去運一百個鐘表來！」

這個響鼻太厲害了，驚醒了千里馬自己。他準備收集鐘表，隨即又笑了：「該死！那不是夢裡的事嗎？」（系列完）