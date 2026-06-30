三年前的春假，我坐上了飛往佛州奧蘭多的飛機。那是疫情之後，我們全家第一次出遠門。

因為疫情，我們很久沒能出門旅行。那段時間，我只能待在家裡上網課、看電視，心裡一直盼著：什麼時候才能和家人一起出去玩？終於，在二零二三年的春假，我的願望實現了。

我們坐上前往奧蘭多的飛機，目的地是迪士尼樂園。我開心得一路上都睡不著，心裡像裝了一隻歡快的小兔子。

到了迪士尼，我彷彿走進了童話世界：高高的城堡在陽光下閃閃發亮，路邊有好多我熟悉的卡通人物在和大家打招呼。我和哥哥玩了刺激的雲霄飛車，還去了環球影城，看到電影中才能見到的城堡，體驗了許多好玩的遊戲。雖然每個設施前排隊的人很多，但大家的臉上都掛著笑容，空氣裡滿是快樂的味道。

不過，最讓我難忘的，還是晚上的煙火表演。五顏六色的煙火在夜空中一朵接一朵綻放，把整個城堡照亮了。我和爸爸媽媽、哥哥一起仰起頭，緊緊挨著彼此看煙花。那一刻，我的心裡湧起一種說不出的幸福——經歷了那麼久的等待之後，一家人還能這樣在一起，真好。

我們還拍了很多照片，留下了許多美好的回憶。每次翻看這些照片，我都會想起那個溫暖而閃亮的夜晚，煙花就會在心裡重新亮起來。