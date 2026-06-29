我是一個在家上學的學生，平常都是掛在網上學習，只有周末才會去中文學校，跟同學們一起坐在教室裡上課。老實說，每個周末見到他們，是我最快樂的事之一。

但有一件事，曾經讓我非常非常害怕，那就是：演講。

幾年前，我讀的那所中文學校，每年都會舉辦全校演講比賽，而且規定「每個人都必須上台」。我很喜歡那所學校，但每年到了演講比賽那天，我就超想轉學。

我是一個很害羞的人，跟人說話都會緊張，更何況要站在台上，對著全校師生講話？每次想到要上台，我的手就開始冒汗，還會發抖。心裡一直想：可不可以不要？

後來，我真的轉學了，原因其實與演講無關，而是因為時間上不太能配合。也正是巧合，那時的我鬆了一口氣，以為終於不用每年面對讓我害怕的「全校演講比賽」。

新的中文學校不太一樣，還是有報告，但只在班級裡講，聽的人只有幾個同學。我從一次一次的小報告裡，慢慢累積經驗，也漸漸有了一點點自信。原來，在少數人面前說話，好像沒有那麼恐怖？

真正的改變，發生在去年暑假。我在線上教高中數學，還帶一個有特殊需求的孩子去逛市集。這些事「逼著」我要跟陌生人說話，要讓他們聽懂我在說什麼。每一次，對害羞的我來說，都是一次「恐懼克服練習」，雖然緊張，但做完之後，又覺得自己好像進步了一點。

現在，我敢在課堂上即興發言了，我已經不再害怕上台，甚至開始覺得分享想法和故事是一件好玩的事。

今年，我的中文老師金老師總是帶著熱情鼓勵我們，他讓我看到，說話是可以鼓舞人心的。一句話，可以讓人高興，可以讓人想得更深，也讓我有勇氣參加中文學校校際演講比賽。

經過兩個月的校內演講培訓，寫講稿、背台詞，反覆打磨發音、語調、表情等，我終於站上了校際比賽的演講台。對我來說，這不是比賽，而是一次勇敢的練習。

如果你也怕演講，不用擔心。你可以從三個簡單的方法開始：第一，把每一次演講當成練習，不要把它想成一件可怕的事。第二，多給自己機會練習。從小範圍開始，慢慢來。第三，提醒自己，你並不孤單。很多人都跟你一樣，都在學。

只要你願意開始，每個人都可以上台說話。我也還在學，但我已不再是那個害怕上台的人了。相反，我面對恐懼，以實現個人的成長。